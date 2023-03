Le gouvernement de la Saskatchewan cherche à amplifier le secteur des minéraux critiques en attirant plus d’investissements et en doublant son niveau de production d’ici 2030.

Lundi, le gouvernement provincial a annoncé que le programme du crédit d'impôt provincial pour l'exploration minière passerait de 10 % à 30 % afin de mieux bénéficier à des entreprises.

Ce crédit d’impôt sera aussi offert aux résidents de la province qui souhaitent faire des investissements dans l’industrie des minéraux critiques.

La Saskatchewan prévoit aussi investir 3,25 millions de dollars supplémentaires par an dans un programme de subventions qui offre une aide financière aux entreprises qui explorent les métaux de base, des métaux précieux et des diamants dans des régions spécifiques.

Ceci inclut le lithium, le cuivre, le nickel, le zinc et les terres rares qui sont notamment utilisés pour fabriquer les batteries et les panneaux solaires.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Jim Reiter, souligne l’importance de ces investissements pour l’avenir de la province.

Le monde évolue vers une situation où les batteries auront un impact plus important sur notre vie à tous. Les minéraux critiques sont essentiels , affirme-t-il par voie de communiqué.

La présidente de l'Association minière de la Saskatchewan, Pam Schwann, se réjouit de ces contributions.

Ils [les investissements] permettent à la Saskatchewan d'être l'une des principales régions minières au Canada et ils seront efficaces pour encourager des investissements supplémentaires dans la province , précise-t-elle.

Selon le vice-président de la Société environnementale de la Saskatchewan, Bob Halliday, l'exploitation des minéraux critiques aiderait le pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il estime qu’il est important que les minéraux soient exploités de manière responsable.

Les gouvernements doivent être prêts à agir avant que le développement ne commence, pour permettre aux entreprises d'opérer sans surprise , déclare Bob Halliday.

Un besoin de collaborer avec Ottawa, selon NPD

Le porte-parole néodémocrate en matière de finances, Trent Wotherspoon, indique que la province doit collaborer avec Ottawa sur les réglementations afin de ne pas ralentir le processus.

Des éléments tels que les analyses environnementales sont très importants, mais nous devons nous assurer que nous procédons à ces analyses en temps opportun, de manière à garantir des investissements et à faire avancer des projets , indique-t-il.

Pour sa part, le gouvernement fédéral souligne l’importance de l’utilisation des minéraux critiques, surtout pour faciliter la transition vers une économie verte. Pour Ottawa, produire davantage de minéraux sur le territoire national permettrait d'éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La FSIN demande d'être consultée

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) dénonce le plan du gouvernement provincial d’exploiter davantage des minéraux critiques.

Selon l’organisme, ces minéraux des terres rares sont tirés des territoires visés par des traités.

Le chef de la Fédération des Premières Nations souveraines de la Saskatchewan Bobby Cameron croit que les Premières Nations doivent être incluses et consultées dans les mesures de stimulation de l'exploration. Photo : Radio-Canada

Le chef de la FSIN , Bobby Cameron, affirme que les Premières Nations doivent être incluses et consultées dans les mesures de stimulation de l'exploration de minéraux critiques.

Nous encourageons le gouvernement de la Saskatchewan à s'engager dans une inclusion significative avec les Premières Nations dans l'exploitation minière cruciale et le partage des revenus des ressources dans les jours à venir , a-t-il déclaré. Les investisseurs et les entreprises intéressés par ces exploitations doivent rencontrer les chefs des Premières Nations et les dirigeants des communautés afin d'obtenir leur participation et leur approbation avant d'extraire ces ressources non renouvelables.

« Les minéraux des terres rares ne sont pas la propriété exclusive du gouvernement provincial. » — Une citation de Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan

Le gouvernement province a indiqué qu'elle souhaitait accroître la participation des autochtones à l'exploitation des ressources minérales essentielles, en soulignant qu'un programme de garantie de prêt avait été annoncé précédemment pour les communautés autochtones souhaitant investir dans les ressources naturelles.