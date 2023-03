De passage à Helsinki, en Finlande, le maire de Québec Bruno Marchand s'est dit « ouvert » à l'idée d'accueillir le conseiller indépendant Jean-François Gosselin dans son parti Québec forte et fière. Par ailleurs, Jean-François Gosselin laisse entendre qu'il devra éventuellement endosser le projet de tramway, s'il joint l'équipe du maire.

L'ancien chef de Québec 21 a confirmé qu'il a de l'intérêt à faire le saut pour le parti du maire s'il décide de se représenter aux prochaines élections. Le conseiller de Sainte-Thérèse-de-Lisieux est depuis plusieurs mois membre du conseil exécutif du maire Marchand.

S'il décide de faire le saut, le parti du maire QFF serait majoritaire au conseil pour la première fois depuis un an et demi.

Le maire prévient qu'il n'a pas encore eu de discussions officielles avec Jean-François Gosselin, mais il n'avait que des bons mots à son sujet, mardi.

Sur plusieurs dossiers, on a de la synergie. C'est plaisant de travailler avec M. Gosselin, ça va bien, ça travaille bien. Il est là pour l'intérêt de la Ville. Il y croit, il fait le mieux qu'il peut. [...] La contribution de M. Gosselin, elle est exceptionnelle.

« Quand je reviendrais à Québec, on va prendre le temps d'en discuter. Il y a de l'ouverture. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le président de l’UMQ Daniel Côté, le maire de Québec Bruno Marchand et le maire de Laval Stéphane Voyer, ont assisté à une présentation sur le logement à Helsinki. Photo : Radio-Canada

Dossier du tramway

Jean-François Gosselin a été l'un des plus grands opposant au projet de tramway alors qu'il était à la tête de l'opposition.

Le maire ne considère pas qu'il s'agisse d'un obstacle insurmontable.

Je vais en discuter avec M. Gosselin. S'il fait le saut, c'est implicite qu'il se dise que le tram va aller de l'avant, j'embarque là-dedans puis on avance .

Jean-François Gosselin. Photo : Radio-Canada

De son côté, M. Gosselin réitère qu'il est toujours contre le projet de tramway de la Ville, mais qu'il doit maintenant se résigner à sa réalisation.

« Tout le monde s'en rend compte à Québec, le projet sembler aller de l'avant [...]. J'ai essayé d'arrêter le train. Là, présentement, je regarde le train passer mais éventuellement, il va peut-être falloir que j'embarque dans le train. C'est à décider quand est-ce que ce moment-là sera venu. » — Une citation de Jean François Gosselin, conseillé de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

S'il joint l'équipe de maire, il compte notamment porter les intérêts des citoyens de son district du nord de Beauport pour améliorer la desserte des banlieues. Je veux éventuellement embarquer et m'assurer que les citoyens en ont pour leur argent. Rappelons que le maire a déjà laissé entendre son intérêt pour une phase 2 et un prolongement du tracé.

Le premier magistrat ne ferme pas la porte non plus à accueillir l'autre conseillère indépendante, Bianca Dussault. Il rappelle que trois élus de Québec d'abord ont fait le saut dans le passé et que QFF a fait preuve d'ouverture .

« Les gens veulent qu'on fasse de la politique autrement [...], arrêtez de faire de la politique de division. Si M. Gosselin à l'audace de dire : j'accepte de travailler avec un autre parti et que nous, on a cette audace-là, c'est de la politique que les gens apprécient. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Une maquette d'une station du projet de tramway du Québec. Photo : Ville de Québec

Pantin

L'opposition n'a pas tardé à réagir aux intentions de M. Gosselin.

Tout le monde à Québec sait que Jean-François Gosselin est rendu avec QFF sauf Jean-François Gosselin , estime le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve.

Claude Villeneuve en point de presse, mardi. Photo : Radio-Canada

Le chef de l'opposition ajoute que les anciens collègues de M. Gosselin vivent une déception. On voit les fils du pantin qui commencent à paraitre pas mal gros. Des fois, je me demande si M. Marchand, M. Gosselin sont reliés par ces fils-là. On dirait qu'eux même pensent être celui-là qui tire le fil de l'autre, mais à la fin ça fait une drôle de danse entre ces deux-là.

Claude Villeneuve croit que M. Gosselin tourne le dos à sa base en annonçant ses intentions. Jean-François Gosselin, durant toute sa vie, c'est un gars qui a rompu avec tout le monde avec qui il a travaillé. Là, il a rompu avec son électorat.