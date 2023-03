Envol 91 FM : les 3 ex-employés envisagent des poursuites judiciaires

Les trois employés démissionnaires n'avaient pas pris la parole depuis la publication du rapport. Les ex-employés ont cependant affirmé mardi, par message, leur désaccord avec le rapport.

« Nous limitons nos commentaires à la suite de la diffusion du rapport qui nous accuse injustement de racisme. Nous n’accordons aucune crédibilité à ce rapport, son contenu et ses conclusions. Nous sommes bouleversés et tristes que notre réputation, notre dignité et notre intégrité aient été attaquées de façon injustifiée et mensongère. » — Une citation de Communiqué de Caroline Touchette, Jean Fontaine et Yan Dallaire, employés démissionnaires d’Envol 91 FM

À noter que Radio-Canada n’a pas pu vérifier, de façon indépendante, les informations contenues dans le document, qui, par ailleurs, ne nomme pas les trois employés démissionnaires.

Absents du rapport

À aucun moment le rapport ne donne la parole aux trois employés visés. L'autrice du rapport indique qu’ils avaient refusé de s’entretenir avec elle pour expliquer leur choix de quitter la radio.

Lors de la récente assemblée générale annuelle de 2023, Martine Bordeleau, membre de longue date, avait soutenu qu'il s'agissait d' un rapport de diffamation envers trois personnes qui n’ont pas pu s’exprimer sur ce qu’elles ont vécu .

Cette membre avait aussi soulevé le manque de cadre sécuritaire offert aux employés démissionnaires pour témoigner. De toute évidence, ils se sentaient mal à l’aise de témoigner devant [Laurelle Harris], qui communique avec [eux] d’abord par Messenger , avait fait remarquer Martine Bordeleau pendant la période de questions au conseil d’administration.

La rédactrice, Laurelle Harris, a présenté le rapport d'enquête lors de l'AGA 2023 d'Envol 91 FM. Photo : Radio-Canada

Le rapport, réalisé par Laurelle Harris de Equitable Solution Consulting, met en avant un racisme anti-noir au sein de l’organisme. Enregistrements, documents, procès-verbaux et témoignages anonymes à l’appui, elle conclut qu' outre le fait qu’ils ont agi par intérêt personnel, les trois anciens employés ont fait preuve de préjugés raciaux dans le traitement infligé à la directrice générale .