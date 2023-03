Aucune accusation ne sera déposée contre la députée Marie-Louise Tardif

La députée Marie-Louise Tardif, qui faisait l'objet d'une enquête criminelle de la Sûreté du Québec, ne fera finalement face à aucune accusation, confirme le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Élue en 2018 puis réélue l'an dernier sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ), Mme Tardif avait quitté le caucus du parti plus tôt ce mois-ci en raison de la controverse.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice était soupçonnée d'avoir proféré des menaces envers une ex-employée en pleine salle de cour, le 24 février dernier.

Or, après analyse du dossier d’enquête soumis, aucune accusation ne sera déposée relativement à cet événement , a fait savoir mardi la porte-parole du DPCP Me Audrey Roy-Cloutier.

Marie-Louise Tardif a remporté ses deux dernières élections dans Laviolette–Saint-Maurice. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Mme Tardif siège actuellement comme députée indépendante à l'Assemblée nationale.

Son départ du caucus caquiste avait alimenté les rumeurs voulant qu'elle puisse se joindre au Parti conservateur du Québec (PCQ), pour lequel son frère Michel s'était porté candidat l'an dernier dans la circonscription de Bellechasse.

En mode maraudage depuis sa défaite à l'automne, Éric Duhaime s'était montré ouvert il y a trois semaines à la recruter. Il avait toutefois précisé qu'il souhaitait d'abord laisser cours à l'enquête criminelle devant déterminer si oui ou non Mme Tardif avait enfreint la loi.

Interrogé sur le sujet lors d'un point de presse organisé mardi après-midi, le premier ministre François Legault a déclaré que la principale intéressée serait probablement réintégrée , étant donné qu'aucune accusation criminelle ne sera portée contre elle. Il a cependant fait savoir qu'il n'en avait pas encore discuté avec elle.

M. Legault a souligné qu'il devrait aussi consulter ses députés avant de réinviter la députée à revenir s'asseoir sur les banquettes du gouvernement. Je vais en discuter avec le caucus, ce n'est pas juste une décision qui revient au chef , a-t-il déclaré.

Le ministère public se justifie

Pour motiver sa décision, le DPCP laisse entendre qu'il aurait été difficile de faire condamner Mme Tardif.

N’ayant pas la conviction d’une perspective raisonnable de condamnation eu égard à la preuve recueillie , le ministère public a décidé de ne pas aller de l'avant.

D’une façon générale, avant d’entreprendre une poursuite, le procureur doit être convaincu, sur le fondement de son analyse objective de l’ensemble de la preuve, d’une perspective raisonnable de condamnation , a fait savoir Me Cloutier dans des explications fournies par écrit à Radio-Canada.

C’est notamment ce qui est prévu à la directive ACC-3, laquelle énonce les principes et facteurs devant être considérés par le procureur qui doit décider s'il intente ou non une poursuite à la lumière de la preuve recueillie et du cadre légal applicable , a-t-elle ajouté.

Avec les informations d'Alexandre Duval