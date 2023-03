Lac-Mégantic vu par Philippe Falardeau : la bande-annonce de sa série dévoilée

Intitulée Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident, la série brosse un portrait inédit de la catastrophe ferroviaire dans laquelle 47 personnes ont perdu la vie, lorsqu’un train transportant du pétrole brut a déraillé, puis explosé en plein centre-ville de Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013.

Au fil des quatre épisodes d’une heure écrits par Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, Le temps des framboises) et Nancy Guérin, la série documentaire viendra étayer la thèse selon laquelle l'explosion était non seulement prévisible et évitable, mais aussi qu'un drame semblable pourrait encore se produire, au Québec ou ailleurs, dix ans plus tard.

Quelques années après la tragédie, j’avais tenu pour acquis que les autorités avaient fait le nécessaire pour resserrer la sécurité ferroviaire. J’avais tort , a expliqué Philippe Falardeau dans un communiqué.

« On a surtout braqué les projecteurs sur le mécanicien de locomotive et on a laissé les compagnies ferroviaires s’autosurveiller sans entraves. Rien n’a vraiment changé. » — Une citation de Philippe Falardeau

Le réalisateur a mené plusieurs entrevues, dont certaines inédites, avec des survivants et des survivantes, des proches encore en deuil, ainsi que des intervenants et intervenantes qui ont vécu le drame de près.

Il a notamment parlé à Edward Burkhardt, ex-PDG de l’entreprise Montreal, Maine & Atlantic (MMA), à qui appartenait le train qui a déraillé; à Stephen Callaghan, un expert en sécurité de la voie ferrée; à Colette Roy-Laroche, ex-mairesse de Lac-Mégantic, ainsi qu’à Louis Lévesque, ex-sous-ministre à Transports Canada.