Loi sur le travail des jeunes : « les employeurs auront besoin d’être surveillés »

C'est aujourd'hui que le ministre du Travail, Jean Boulet a déposé son projet de loi pour encadrer le travail des enfants.

À partir de septembre 2023, les heures de travail seront limitées et l’âge minimum pour travailler sera fixé à 14 ans. Un jeune de moins de 14 ans ne pourra travailler plus que 17 heures par semaine.

Actuellement, il n’y a pas d’âge minimum pour travailler. À moins de 14 ans, les parents doivent donner leur consentement écrit, ce qui sera toujours le cas.

La loi c'est un premier pas vers quelque chose. Elle va permettre d'encadrer cette nouvelle réalité-là. Par contre, ce n'est que le début de quelque chose. Même si la loi est là, il va falloir l'appliquer , estime Mario Côté, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale.

Tu travailles 17 heures par semaine, tu vas à l'école 30 heures par semaine, tu as des devoirs à faire. Il faut avoir un processus d'accompagnement dans ce contexte-là .

Les employeurs devront également être encadrés. Le jeune qui a 14 ans, il va vivre sa première expérience. Il faut que ce soit encadré et balisé sinon on va payer pour ça dans les prochaines années et c'est le jeune qui va payer pour ça.

Par exemple, ce suivi pourrait être assuré par le Carrefour jeunesse-emploi dans le but d'aider le jeune à trouver un emploi qui lui permettra de développer ses compétences. Sans cet appui, l'adolescent pourrait se retrouver avec un employeur qui lui demande d'importantes responsabilités sans être adéquatement préparé.

En ce moment, j'ai besoin d'une job et je vais en trouver. Je n'ai pas eu de processus pour me préparer, le seul intérêt est d'aller chercher un chèque de paie. Est-ce que le milieu de travail va me permettre de me développer? demande M. Côté.

Il considère que l'appât du gain, alors que les jeunes sont chez leur parent, pourrait en pousser plusieurs à décrocher à l'école. Énormément d'emplois sont également disponibles. L'employeur a besoin de main-d'œuvre et le jeune, il veut travailler .

Jad Gouiza, un jeune de l'école la Camaradière, à Québec, travaille depuis qu'il a13 ans.

Il est actuellement en deuxième secondaire et travaille chez A&W, environ 10 heures par semaine. Il me reste une journée par fin de semaine, libre, pour faire ce que je peux faire. J'ai l'âge adéquat pour commencer à travailler et construire un portfolio d'expérience.

Le cas de Jad est loin d'être unique. Stéphanie Goudreau enseigne Univers social à son école et remarque une augmentation du nombre d'élèves à l'emploi.

« Dans mon temps, on commencerait à 16 ans. C'est de plus en plus tôt. Il y a de plus en plus d'élèves qui travaillent à 13 à 14 ans, c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement la maturité de quelqu'un de 16 ans. Ça parait en classe, les notes descendent, ils sont couchés sur le bureau, les devoirs ne sont pas faits. On le voit tout de suite. » — Une citation de Stéphanie Goudreau, enseignante à l'école la Camaradière

Dans la loi déposée par le ministre Boulet, il y a quelques exceptions possibles, le gardiennage, l’aide aux devoirs, l’animation dans les colonies de vacances, les pratiques artistiques ainsi que le travail dans certaines entreprises familiales sont cités en exemple.