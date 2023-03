Il avait une avance confortable au début de sa troisième et dernière journée de compétition sur les eaux de la rivière Tennessee. Tout pointait vers une victoire facile, mais les poissons ont pratiquement disparu.

C’était horrible , se souvient-il, n’ayant attrapé que deux bars.

« Je croyais avoir tout gâché. Je pensais qu'il n'y avait aucun moyen que je sois même dans la course. » — Une citation de Jeff Gustafson, pêcheur compétitif

Cependant, tous les pêcheurs vivaient une journée difficile. Même sans avoir maximisé ses chances, en étant à trois poissons de la limite de prises pour la compétition, ses poissons lui ont mérité le trophée Ray Scott et un chèque de 300 000 $.

Ces deux poissons pêchés lors de la troisième journée ont été suffisants pour assurer la victoire de Jeff « Gussy » Gustafson à la dernière Classique Bassmaster. Photo : Facebook/Darrin Bohonis

Il a également remporté un prix de 7000 $ pour la plus importante récolte du tournoi, soit plus de huit kilogrammes et demi de poissons durant la première journée.

Le secret d’un pêcheur champion

Après sa victoire, celui surnommé Gussy a révélé les techniques de pêche qui lui ont permis de remporter la compétition.

Il se servait de ses outils électroniques pour identifier les poissons dans le fond du cours d’eau, puis laissait flotter son hameçon près d’eux sous son bateau, sans jamais le bouger.

Ses expériences passées lui ont aussi servi durant la fin de semaine. Il a remporté sa première épreuve de la série Élite sur cette rivière durant la saison 2021 en utilisant la même approche.

Entouré de ses proches durant les célébrations, il a partagé ce que signifie la pêche pour lui.

Mon père et mon grand-père m'amenaient pêcher quand j’étais tout petit , a-t-il raconté. Si personne n’apporte les enfants pêcher, ils n’y iront jamais. Donc, apportez vos enfants, les enfants de vos voisins, les enfants de vos amis.

Avec les informations de Gord Ellis de CBC