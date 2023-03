La voix de Luke Skywalker alerte la population à l’approche des bombes russes en Ukraine

Associated Press

« Attention. Alerte de raid aérien », alerte la voix du plus célèbre Jedi. « Allez à l'abri le plus proche. »

C'est un moment surréaliste dans une guerre déjà surréaliste : la voix grave, mais apaisante de l'acteur Mark Hamill, le Luke Skywalker de Star Wars, exhorte les gens à se mettre à l'abri chaque fois que la Russie déclenche un bombardement aérien sur l'Ukraine.

Cette intrusion de la science-fiction hollywoodienne dans les sombres réalités quotidiennes de la guerre en Ukraine vient de la décision de Mark Hamill de prêter sa voix à Air Alert, une application liée au système de défense aérienne de l'Ukraine.

Lorsque les sirènes des raids aériens commencent à hurler, l'application avertit également les Ukrainiens et Ukrainiennes que des missiles russes, des bombes et des drones explosifs mortels pourraient arriver.

Ne faites pas preuve d'imprudence, conseille la voix de M. Hamill. Votre excès de confiance est votre faiblesse.

Un geste pour honorer l’héroïsme de la population ukrainienne

L'acteur a affirmé à l’Associated Press qu'il admirait – de loin, en Californie – la façon dont l'Ukraine faisait preuve d'une telle résilience dans des circonstances aussi terribles .

La résistance du pays à l'invasion russe, qui en est maintenant à sa deuxième année, lui rappelle la saga de Star Wars, dit-il; des rebelles qui combattent et finissent par l'emporter contre un vaste empire meurtrier. Prêter sa voix à la version anglaise de l'application était sa façon d'aider, a-t-il expliqué.

Le peuple ukrainien s'est rallié à la cause et a répondu de manière si héroïque... Il est impossible de ne pas être inspiré par la façon dont il a traversé cette tempête.

Lorsque les dangers du ciel passent, M. Hamill annonce sur l'application que l'alerte aérienne est terminée . Il lance ensuite la célèbre phrase : Que la Force soit avec toi.

M. Hamill collecte également des fonds pour acheter des drones de reconnaissance pour les forces ukrainiennes. Il a dédicacé des affiches sur le thème de Star Wars qui sont tirées au sort.

Ici, je suis assis dans le confort de ma propre maison quand en Ukraine il y a des coupures de courant et des pénuries alimentaires et que les gens souffrent vraiment, a-t-il soutenu. Cela me motive à faire tout ce que je peux.

Un peu d’humour pour traverser de sombres moments

Bien que l'application dispose également d'avertissements en langue ukrainienne, exprimés par une femme, des personnes préfèrent que ce soit Mark Hamill qui annonce la mauvaise nouvelle.

Durant les pires journées de bombardements, les sirènes et l'application peuvent sonner à plusieurs heures du jour et de la nuit. Ce sont parfois de fausses alertes, mais souvent, ce sont de réelles attaques qui font des victimes.

Bohdan Zvonyk, un utilisateur de l'application de 24 ans qui vit à Lviv, une ville de l'ouest frappée à plusieurs reprises, dit qu'il a choisi la voix de M. Hamill parce qu'il essaie d'améliorer son anglais. C'est aussi un amateur de Star Wars.

En plus, dit-il, nous pourrions utiliser un peu de la force que Hamill nous souhaite.

Olena Yeremina, une cheffe d'entreprise de 38 ans dans la capitale, Kiev, a déclaré que les souhaits de Mark Hamill l'avaient d'abord fait rire. Maintenant, affirme-t-elle, son humour lui donne de la force.

C'est une phrase très cool pour cette situation, a-t-elle témoigné. Je ne dirais pas que je me sens comme un Jedi ukrainien, mais parfois, cette phrase me rappelle de redresser mes épaules et de continuer à travailler.