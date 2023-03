Le Théâtre du Bic rouvrira ses portes le 8 juin après plus d’un an de travaux

Le Théâtre du Bic a annoncé qu'il rouvrira ses portes le 8 juin et présentera, pour l’occasion, un parcours déambulatoire qui réunira une douzaine d’artistes jusqu’au 11 juin.

Après plus d’un an de travaux majeurs et une restructuration controversée, la présidente du conseil d’administration du Théâtre du Bic, Nathalie Babin, est sûre que sa compagnie, qui fête ses 50 ans cette année, saura reprendre sa place dans le paysage culturel du Bas-Saint-Laurent.

Ce renouveau nous permettra d’affirmer haut et fort notre théâtre comme lieu de diffusion et de création , écrit-elle par voie de communiqué.

Le Théâtre au Bic en 2023, après les travaux d'agrandissement, qui on commencé en 2021. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

La directrice artistique du Théâtre du Bic, Marie-Hélène Gendreau, est pour sa part enthousiaste devant les possibilités qu'offre l’agrandissement des installations.

« On va avoir un studio de création. Ça, c’est la grande amélioration. » — Une citation de Marie-Hélène Gendreau

Celui-ci permettra d’accueillir des artistes en résidence en tout temps, alors qu’avant les travaux, ils devaient partager la scène du théâtre avec les troupes donnant un spectacle.

Le parcours déambulatoire créé pour souligner la réouverture du théâtre sera pour sa part festif, selon Marie-Hélène Gendreau, qui s’est elle aussi exprimée dans un communiqué de presse. Ce sera un chaos euphorisant, éclectique et intergénérationnel , promet-elle. L’idée, c’est que les spectateurs et spectatrices puissent visiter tous les nouveaux espaces, aller dans les moindres recoins , a-t-elle précisé en entrevue.

Marie-Hélène Gendreau, directrice artistique du Théâtre du Bic (Photo d'archives) Photo : Nicola-Frank Vachon

Catherine De Léan, Steeve Lee Potvin, DJ Methot, Sylvie Drapeau sont quelques-uns des artistes qui prendront part à l’événement, auquel participera aussi des jeunes du Bic. Le public pourra se joindre à la troupe du 8 au 11 juin.

Les travaux d’agrandissement et de rénovation du Théâtre du Bic ont commencé à la fin de l’année 2021 et ont coûté 7,5 millions de dollars.