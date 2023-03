Nintendo dévoile 10 minutes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Les fans de Zelda et des aventures de Link en ont eu plein la vue mardi matin : Nintendo a dévoilé en direct une vidéo de 13 minutes montrant un aperçu de la jouabilité de la suite très attendue de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, prévue le 12 mai.

Jusqu’ici, les joueurs et les joueuses n’avaient eu droit qu’à de courts extraits vidéo, dévoilés au compte-gouttes par le géant nippon du jeu vidéo à la fin d’événements Nintendo Direct.

Cette fois-ci, c’est le producteur Eiji Aonuma qui tient la manette pour nous montrer quelques mécaniques du jeu.

Dans la vidéo, on peut notamment voir les nouvelles capacités de Link, dont celle de fusionner des objets, comme une roche et une bûche, pour créer des armes. Le personnage parvient également à construire des objets plus grands, comme une voiture ou une embarcation maritime, pour sillonner les terres et les cours d’eau d’Hyrule, grâce à la fonction ultrahand (ultra-main).

La vidéo a aussi permis d’avoir un aperçu d’un nouveau pouvoir, nommé recall , qui permet à Link de remonter le temps en ciblant un objet. On a notamment pu le voir à l'œuvre avec un rocher tombé d’une île flottante, sur lequel il a pu grimper pour s’en servir comme un ascenseur.

Les adeptes du jeu auront aussi la capacité ascend (ascension), qui permet de se téléporter à proximité, en passant à travers des objets.

Le titre, le plus attendu de l’année selon les Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, devait initialement sortir en 2022, mais les équipes avaient besoin de plus de temps pour faire de l’expérience offerte par ce jeu quelque chose de spécial , selon ce qu’avait déclaré le producteur en 2022.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira finalement le 12 mai sur la console Nintendo Switch. Il est proposé en précommande au prix de 90 $, soit le montant le plus cher à ce jour pour un titre de Nintendo.