Drame à Louiseville : le suspect avait de lourds antécédents judiciaires

Au moment des événements, il était en probation. Par le passé, il a été reconnu non criminellement responsable à trois reprises avant d'obtenir une absolution conditionnelle pour une accusation de voies de fait en avril 2022.

Selon les documents de cour, en 2013, alors qu’il habitait dans le secteur de Lac-à-la-Tortue à Shawinigan, le suspect avait été accusé de menaces de causer la mort ou des lésions en plus de communication indécente. Il avait plaidé non coupable de ces chefs d’accusation et avait été reconnu non criminellement responsable.

Toujours selon le plumitif que nous avons obtenu, en 2017, alors qu’il habitait cette fois-ci à Lévis, il a été accusé de voies de fait et a de nouveau été déclaré non criminellement responsable.

L’année suivante (en 2018), une fois de retour à Shawinigan, il a été accusé de menaces de causer la mort ou des lésions en plus d’être accusé de voies de fait. Il a là aussi été reconnu non criminellement responsable.

Finalement, dans les derniers jours de l'année 2021, alors qu’il vivait à Trois-Rivières, il a obtenu une absolution conditionnelle après avoir plaidé coupable d'accusations de voies de fait. En avril 2022, il s’est fait imposer une probation de deux ans ainsi qu’environ 200 heures de travaux communautaires.

Avec les informations de Pascal Robidas, de Sarah Désilets-Rousseau et de Marilyn Marceau