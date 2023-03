Pinel demande un délai supplémentaire pour évaluer le chauffeur d’autobus de Laval

On ne connaît toujours pas l’état mental de Pierre Ny St-Amand, le chauffeur d’autobus accusé d'avoir tué deux enfants et d'en avoir blessé plusieurs autres en fonçant dans la Garderie éducative Sainte-Rose le 8 février, puisque l’évaluation de sa responsabilité criminelle n’est pas terminée.

Compte tenu de la nature même du délit et de la complexité du tableau clinique, des évaluations complémentaires ont été demandées, notamment une évaluation psychologique qui n’a malheureusement pas pu être complétée […] , écrit la psychiatre Kim Bédard-Charette, de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, dans une lettre à l’intention du tribunal, déposée mardi matin au palais de justice de Laval.

L’experte souligne par ailleurs la « collaboration exemplaire » de l’accusé.

La Cour du Québec a donc accepté de prolonger le délai de trente jours qui avait été accordé à l’établissement. Le traitement du dossier du chauffeur d’autobus est reporté au 26 avril.

À sa sortie de la salle d’audience, la procureure aux poursuites criminelles et pénales a dit ignorer si l’explosion notoire des délais à l’Institut Pinel, causée par un manque de ressources et par l'augmentation du nombre de demandes, doit aussi être montrée du doigt.

À travers la lettre, on comprend que ce sont des évaluations qui n’ont pas pu être complétées , a déclaré Me Karine Dalphond.

« Est-ce que ce sont des délais causés par un manque d’experts ou de ressources? Ce n’est pas écrit dans la lettre. Je ne peux pas m’avancer, je n’en ai aucune idée, malheureusement. » — Une citation de Me Karine Dalphond, procureure aux poursuites criminelles et pénales

Au début de l’audience, Pierre Ny St-Amand, 51 ans, a lentement fait son entrée dans le box des accusés, encadré par cinq agents de sécurité.

Il a répondu Bonjour lorsque la juge l’a salué, puis il n’a plus prononcé un mot.

L’ex-chauffeur de la Société de transport de Laval est accusé des meurtres au premier degré des petits Jacob, quatre ans, et Maëva, cinq ans. Il fait également face à une accusation de tentative de meurtre, à deux chefs de voies de fait graves et à quatre chefs de voies de fait ayant causé des lésions corporelles.

Les motifs derrière cette attaque insensée sont inconnus. Pierre Ny St-Armand a été maîtrisé par des parents et par des voisins alors qu’il sortait de l’autobus en tentant de se dénuder.

Au début du processus judiciaire, Pierre Ny St-Amand semblait désorienté. Or, une évaluation de son état mental a permis de déterminer qu’il était apte à subir les procédures. Le rapport a été déposé sous scellé le 24 février.

L’évaluation de sa responsabilité criminelle permet de déterminer son état d’esprit au moment des crimes, notamment s’il était en mesure de distinguer le bien du mal.

Après le dépôt du premier rapport psychiatrique, une des parties pourra demander une contre-expertise. Pour que M. Ny St-Amand soit reconnu non criminellement responsable en raison de troubles mentaux, il faudrait que ce soit déterminé lors d'un procès ou que le Directeur des poursuites criminelles et pénales y consente.

L’accusé est représenté par Me Julien Lespérance Hudon.