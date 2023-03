La mère d’un homme mort poignardé à Vancouver veut comprendre l'événement

Vers 17 h 30 dimanche, Paul Stanley Schmidt, 37 ans, se trouvait au café Starbucks à l'angle des rues Granville et Pender en compagnie de sa femme et de leur fille de trois ans.

Selon la police de Vancouver, une bagarre a éclaté entre lui et un autre homme et Paul Schmidt a été poignardé sous les yeux de sa femme et de nombreux passants.

Un suspect a été arrêté par les policiers peu après l'incident. Il est accusé de meurtre non prémédité. La police demande à tout témoin de la scène de communiquer avec elle.

Cette attaque en plein jour dans un quartier d'affaires du centre-ville de Vancouver, dont personne ne semble avoir vu l'origine, en bouleverse plusieurs.

C'est un crime épouvantable, déclare la mère de la victime, Kathy Schmidt, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi son fils a perdu la vie.

Le maire de Vancouver Ken Sim a également publié dans un message Twitter que c'est un incident affreux et tragique et que personne ne devrait se sentir en danger en se promenant dans la ville .

Il ajoute qu'il est de tout coeur avec la famille de Paul Schmidt.