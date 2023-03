Près de 75 % des locations sur Airbnb au Bas-Saint-Laurent illégales, selon un rapport

Près du trois quarts des résidences touristiques inscrites sur Airbnb au Bas-Saint-Laurent en février étaient illégales, selon une étude publiée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Paru mardi, le document démontre l'ampleur du phénomène, qui ne connaît aucune frontière. À l'échelle provinciale, 79 % des logements offerts sur la plateforme Airbnb n'étaient pas certifiés, comme l'exige pourtant la Loi sur l'hébergement touristique.

Au Bas-Saint-Laurent, 74,79 % des 829 logements offerts sur le site au moment de l'étude ne seraient pas conformes. Cette proportion atteindrait 90 % dans la MRC de Témiscouata.

À Rimouski, 82,95 % des logements inscrits sur Airbnb ne détiennent pas de permis de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ). À en croire la volonté de la Ville de dénoncer les cas frauduleux à Revenu Québec, elle aurait 107 cas à lui transmettre.

La publication de ce document intervient le jour où Airbnb prévoit supprimer les annonces illégales de son site et forcer les locateurs à inscrire leur numéro de permis de la CITQ à même leurs annonces.

Proportion des locations illégales sur Airbnb par ville/municipalité Proportion des locations illégales sur Airbnb par ville/municipalité Ville/municipalité Nombre de locations légales Nombre de locations illégales Pourcentage des locations illégales (%) Rimouski 22 107 82,95 Rivière-du-Loup 12 40 76,59 Matane 20 48 70,59 Témiscouata-sur-le-Lac 2 24 92,31 Kamouraska 2 17 89,47

Le RCLALQ présente cette étude comme une première historique , dans la mesure où, explique-t-il, aucune instance gouvernementale ou non gouvernementale, ni l'entreprise Airbnb elle-même, n'a [sic] jamais publié le décompte du nombre de locations offertes sur cette plateforme dans tout le Québec .

Par ailleurs, le RCLALQ précise que l'étude a été réalisée durant la saison morte du tourisme et souligne que le nombre de locations offertes pendant l'été bondit dans la région. Une récolte réalisée un mois plus tard dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie nous montre une augmentation considérable des logements en location , peut-on lire dans le rapport.

Ainsi, le nombre d'unités offertes sur Airbnb au Bas-Saint-Laurent passe de 829 à 1590 durant l'été, selon l'étude.