Guillaume Cliche-Rivard assermenté :« la CAQ profitera de son expertise », ironise QS

Faire élire un deuxième député solidaire dans le sud-ouest de Montréal, ce pari-là aurait semblé fou il y a quelques années à peine , s'est réjoui Gabriel Nadeau-Dubois, chef du deuxième groupe d'opposition et député solidaire de Gouin, peu après l'assermentation de Guillaume Cliche-Rivard.

Ce dernier, qui a remporté le 13 mars dernier l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne avec 44,5 % des suffrages, constituera un atout précieux pour les nécessaires débats qui porteront sur la question de l'immigration, a poursuivi M. Nadeau-Dubois.

Le député Cliche-Rivard ambitionne en effet d'enrichir le débat sur l’immigration, lui qui avait fondé son propre cabinet d’avocats en droit de l’immigration et aidé ceux qui avaient protégé le lanceur d’alerte américain Edward Snowden à trouver refuge au Canada.

« J'espère sincèrement que la CAQ [Coalition avenir Québec] profite de cette expertise-là et que les talents de Guillaume soient mis à profit par le gouvernement actuel, pour qu'on règle les problèmes de notre système d'immigration. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef du deuxième groupe d'opposition à Québec

Guillaume Cliche-Rivard avait créé son propre cabinet d’avocats en droit de l’immigration avant de remporter les suffrages dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, lors d'une élection partielle le 13 mars dernier. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Des centaines de mini chemins Roxham

Après avoir prêté serment, M. Cliche-Rivard a commenté en conférence de presse l'entente destinée à s'attaquer au problème des migrations irrégulières à la frontière canado-américaine – et en particulier sur le chemin Roxham, au Québec.

Conclu à la surprise générale, peu avant la visite la visite à Ottawa du président américain Joe Biden, ce nouveau protocole est très préoccupant , de l'avis du nouveau député solidaire.

Guillaume Cliche-Rivard affirme que, sur le terrain, des représentants d'organisations non gouvernementales disent craindre que ces changements créent des centaines de mini chemins Roxham .

Ce sont des gens qui sont souvent partis du Brésil et qui ont marché des milliers de kilomètres et traversé des frontières , dit-il au sujet des migrants qui empruntent, notamment, le chemin Roxham pour entrer de manière irrégulière au pays. Ils sont désespérés, à la recherche de sécurité , a-t-il poursuivi, déplorant que de plus en plus de migrants empruntent de manière irrégulière d'autres points de passage que le chemin Roxham.

« Cela va créer beaucoup de dangers pour les enfants, pour les familles. » — Une citation de Guillaume Cliche-Rivard, nouveau député solidaire

Bien qu'il critique les nouvelles règles, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne estime que le statu quo n'était pas, non plus, une solution.

Guillaume Cliche-Rivard affirme qu'il aurait mieux valu suspendre l'Entente sur les tiers pays sûrs, ce qui aurait permis aux gens d'entrer dans n'importe quel point d'entrée frontalier de toute la frontière canado-américaine, pour que le Québec ne soit pas le seul à subir la pression des entrées .

Pas de plainte contre Gilles Proulx

La conférence de presse a aussi permis à Gabriel Nadeau-Dubois de revenir sur les propos tenus par Gilles Proulx à l'encontre de Québec solidaire, sur les ondes de QUB Radio.

Gilles Proulx. (Photo d'archives) Photo : Lisa Marie Noël

Québec solidaire avait menacé d'entamer des procédures judiciaires contre M. Proulx, qui a notamment qualifié les députés solidaires de bâtards , de cochonneries et de gangrène . M. Proulx affirme notamment que ses propos ont été pris hors contexte.

Mardi, Gabriel Nadeau-Dubois, a indiqué que la Sûreté du Québec (SQ) avait demandé à QS si le parti souhaitait porter plainte. QS a refusé de le faire, arguant que leur but n'est pas de traîner quelqu'un en cour, mais bien d'envoyer le message qu'on ne peut pas agir ainsi au Québec. M. Nadeau-Dubois soutient que les propos de Gilles Proulx sont dangereux pour la sécurité des élus.

La SQ a également contacté Gilles Proulx, d'affirmer M. Nadeau-Dubois, qui dit ne pas avoir eu de détails sur cette discussion.

Québec solidaire entend boycotter les émissions de la station de radio tant qu'il n'aura pas reçu d'excuses publiques et de rétractation complète de la part du chroniqueur.

Le projet de loi sur la santé du ministre Dubé

Gabriel Nadeau-Dubois a également été appelé à commenter le dépôt, prévu pour mercredi par le ministre de la Santé Christian Dubé, du très attendu projet de loi visant à rendre le réseau de la santé plus efficace. On s'attend notamment à la création de l'agence Santé Québec, dont le mandat consisterait à coordonner les opérations du réseau.

Le chef de la deuxième opposition préfère attendre de voir le contenu du projet de loi pour commenter. Mais il s'inquiète d'ores et déjà parce que, dit-il, l'ex-ministre libéral de la Santé Gaétan Barrette le voit d'un bon œil.

« Moi, de voir Gaétan Barrette applaudir une réforme en santé ça m'inquiète pas mal. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef de la deuxième opposition à Québec

Le projet de loi aura également pour effet de forcer les médecins spécialistes à travailler dans certaines régions moins bien desservies ou sur des quarts moins populaires (soir, nuit, week-end).