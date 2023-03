Le manque de mesures en faveur du climat dans le budget de la Saskatchewan fait réagir

« C'est une approche d'ensemble », a expliqué la ministre en entrevue à l'émission Saskatoon Morning de CBC , vendredi.

Les mots « changement climatique » apparaissent une fois dans le dernier budget de la Saskatchewan, mais uniquement dans le contexte de la pression budgétaire exercée, entre autres, par la politique fédérale en la matière.

La Saskatchewan a les émissions de gaz à effet de serre par habitant les plus élevées du pays, soit 216 % de plus que la moyenne nationale, selon le profil énergétique de la province.  (Nouvelle fenêtre) Les secteurs les plus émetteurs dans la province sont la production de pétrole et de gaz, suivie de l'agriculture et de la production d'électricité.

Dans ce contexte, un agriculteur et avocat de la Saskatchewan, Glenn Wright, reproche au gouvernement de ne pas avoir soulevé la question des changements climatiques lors du dévoilement de son plus récent budget.

« Ce budget n'a vraiment rien à offrir pour tenter de résoudre notre crise climatique » — Une citation de Glenn Wright, agriculteur et avocat

Il se dit aussi découragé de voir les autorités rejeter le blâme sur d'autres États. J'entends tout le temps dire que la Chine fait ceci ou que l'Inde fait cela, mais nous, en Saskatchewan, nous devons assumer la responsabilité de ce que nous faisons , a dit Glenn Wright.

Le dernier budget provincial comprend une augmentation de 725 000 $ pour le ministère de l'Environnement, destinée à soutenir l'industrie minière en en revoyant le processus d'obtention des permis d'exploration et en réduisant les temps d'attente, selon le document.

Les projets du ministère comprennent aussi, entre autres, le nettoyage des mines abandonnées, l'exploration minière durable, le remplacement du programme de taxe carbone fédéral et la réduction des déchets.

Les dépenses du budget sont classées en 11 thèmes et s'élèvent à 18,7 milliards de dollars en 2023-24. Le thème de l'environnement et des ressources naturelles y représente 1 %, soit 254,4 millions $.

Le budget du ministère de l'Environnement augmente de 2,9 % pour atteindre 95,3 millions de dollars, selon un communiqué de presse du ministère.

Ce coup de pouce vise à soutenir les investissements dans le mandat du ministère en matière de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources et continuer à rendre la province plus résiliente face aux impacts du changement climatique .

Avec les informations de Theresa Kliem