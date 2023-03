Kim Thúy dans les six finalistes pour l’International Dublin Literary Award

La romancière Kim Thúy est toujours dans la course pour remporter le prestigieux prix International Dublin Literary Award . Son dernier roman Em, un récit de la guerre du Vietnam, d’abord sélectionné parmi les 70 œuvres de la liste préliminaire, se retrouve dans les six finalistes.

Ce prestigieux prix, financé par le gouvernement municipal de la capitale irlandaise et assorti d’une bourse de 100 000 euros (environ 148 000 dollars canadiens), est remis chaque année à un roman écrit ou traduit en anglais.

Le processus de sélection pour ce prix est réputé pour être imprévisible, car ce sont des dizaines de bibliothèques publiques de villes du monde entier qui y proposent des œuvres en nomination, plutôt que des éditeurs.

Les autres livres en lice sont Cloud Cuckoo Land d’Anthony Doerr (États-Unis), The Trees de Percival Everett (États-Unis), Paradais de Fernanda Melchor (Mexique), Marzahn, mon amour de Katja Oskamp (Allemagne) et Love Novel d’Ivana Sajko (Croatie).

Rappelons que le roman Em de Kim Thúy a été traduit du français à l’anglais par Sheila Fischman. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 25 mai à Dublin lors de la cérémonie d’ouverture du International Literature Festival Dublin.