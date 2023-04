Qui sont les candidats à la mairie de Toronto?

Après le retrait de John Tory de la mairie de Toronto, ils sont nombreux à s’être publiquement déclarés candidats à sa succession. Parmi eux, on trouve notamment d'anciens candidats à la mairie, des conseillers municipaux actuels et passés et d'autres figures publiques.

Voici une liste des principaux candidats qui ont déclaré leur intention de se présenter. Aucune de ces candidatures n'est officielle pour le moment, puisque l’enregistrement des candidatures débute seulement le 3 avril.

Cette page sera mise à jour durant la campagne électorale.

L’élection partielle aura lieu le 26 juin prochain.

Ana Bailão

L'ancienne adjointe de John Tory effectue un retour en politique. Photo : Radio-Canada

L’ancienne mairesse adjointe de John Tory, élue du quartier Davenport de 2010 à 2022, s’était mise en retrait du champ politique et ne s’était pas représentée lors des élections d'octobre dernier.

Elle a confirmé sa volonté de revenir dans l’arène politique et de se porter candidate, et a cité dans ses objectifs le financement de la Commission de transport de Toronto (CTT) ainsi que la prise en charge par la province de la gestion des autoroutes Queen Elizabeth Way et Don Valley Parkway.

Brad Bradford

Le conseiller municipal Brad Bradford, pour Beaches–York-Est, était un soutien de John Tory. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal se lance lui aussi. Il promet de faire comme John Tory, mais plus vite . Le représentant de Beaches–York-Est a été élu pour la première fois en 2018, avec le soutien de John Tory, qui l’a ensuite nommé commissaire du système de transport en commun de la ville. Brad Bradford ne s’est jamais éloigné politiquement de l'ancien maire et s’est avéré en être un allié fiable.

Chloe Brown

Chloe Brown a été candidate à la mairie de Toronto à l'automne 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

L'analyste des politiques au Centre des compétences futures Chloe Brown a été candidate à la mairie de la Ville Reine l'an dernier. Elle avait terminé au troisième rang, derrière John Tory et Gil Peñalosa.

Chloe Brown travaille avec les jeunes à l’Université métropolitaine de Toronto et dit comprendre les réalités des personnes qui n’ont pas nécessairement de gros moyens.

Olivia Chow

Olivia Chow, la veuve de Jack Layton, est une ex-conseillère municipale et une ancienne députée fédérale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

L'ancienne députée du NPD et ex-conseillère municipale, veuve de Jack Layton, n’a pas encore annoncé qu'elle se présenterait, mais elle a affirmé y réfléchir.

Dans une brève déclaration écrite, l'auteure et professeure confirme qu'elle songe à faire un retour en politique et à poser sa candidature.

Anthony Furey

Ancien chroniqueur du Toronto Sun, Anthony Furey veut incarner une nouvelle vision. Photo : Radio-Canada / Crédit : Youtube d'Anthony Furey

L’ancien chroniqueur du Toronto Sun, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter où il s'affiche comme candidat, se décrit comme portant un regard frais et dit vouloir mettre un terme au statu quo .

Mitzie Hunter

Affiliée au parti libéral, Mitzie Hunter est députée provinciale de Scarborough-Guildwood depuis 2013. Photo : CBC

La députée libérale a confirmé cette semaine sa candidature et démissionnera de son poste de députée libérale la semaine prochaine. Elle axe son programme notamment sur la sécurité dans les transports en commun, le logement abordable et l'itinérance.

Ancienne ministre de l’Éducation, elle représente la circonscription de Scarborough-Guildwood depuis 2013.

Mme Hunter dit qu'elle se lance dans la course à la mairie pour gagner . Elle affirme que la Ville a besoin de sang neuf.

Giorgio Mammoliti

L'ancien conseiller municipal de Toronto avait perdu son siège en 2018. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Personnalité exubérante et controversée, il avait perdu son siège au conseil municipal en 2018. Il a ensuite déménagé à Wasaga Beach, où il n'est pas parvenu à devenir maire, arrivant troisième.

Josh Matlow

Josh Matlow est conseiller municipal du quartier 12, Toronto-St. Paul's. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Conseiller municipal depuis quatre mandats, Josh Matlow promet, s'il est élu, de créer un fonds d’investissement pour les infrastructures. Le conseiller de la circonscription de Toronto-St. Paul's prévoit de lever une surtaxe annuelle de 67 $ par propriétaire pour recueillir 390 millions de dollars sur cinq ans.

Gil Peñalosa

Gil Penalosa était arrivé deuxième lors des dernières élections municipales. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

Urbaniste de métier, le progressiste était l’adversaire principal de John Tory, qui l’a battu aux dernières élections municipales. Il a annoncé qu’il ferait campagne sur les mêmes thèmes, à savoir le coût de la vie, les services sociaux et le logement.

Malgré les nouveaux pouvoirs accordés au maire de Toronto par le gouvernement provincial, qui permettent que des règlements soient adoptés même avec le soutien d'une minorité de conseillers, M. Penalosa a mentionné qu'il n'approuverait pas de mesures sans le soutien d'au moins la moitié du conseil.

Mark Saunders

Mark Saunders a été chef de police de Toronto de 2015 à 2020. Photo : Radio-Canada

L’ancien chef de police de Toronto de 2015 à 2020 fait de la sécurité sa priorité, citant la hausse de la violence dans les transports en commun, notamment.

Mark Saunders s’était présenté comme candidat pour les progressistes-conservateurs lors du dernier scrutin provincial, mais il n’avait pas réussi à se faire élire.