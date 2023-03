Dieppe veut doubler le nombre de ses circuits d’autobus

Il ne s’agit pour le moment que d’un concept, c’est-à-dire la première étape d’un processus qui en compte plusieurs, indique Jérémie Aubé, directeur de la mobilité urbaine à Dieppe.

Donc, on a établi trois nouvelles lignes potentielles qui desserviraient majoritairement plus l’est de la ville. Il y aurait également de la redondance des routes plus achalandées ou des circuits existants et des routes existantes où on offrirait de bonifier le service dans ces secteurs plus occupés , explique Jérémie Aubé au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Il est question d’améliorer le service à ces endroits en offrant des trajets toutes les 15 minutes durant les heures de pointe. Les autobus circuleraient toutes les 30 minutes durant le reste de l'horaire.

Bientôt une consultation publique

La population aura l'occasion de s'exprimer sur les propositions de Dieppe et sur l’avenir du transport en commun. Le processus de consultation publique n’est pas encore établi, mais il sera important pour la suite des choses.

À travers le processus de consultation publique, qu’on va entamer prochainement, on veut faire valider un peu nos plans. On va avoir le pouls de la population par rapport à ça. Une fois qu’on aura recueilli les commentaires, l'information, le rapport des parties prenantes de la population, on révisera le concept au besoin , affirme M. Aubé.

Codiac Transpo offre à l’heure actuelle trois circuits à Dieppe portant les numéros 93, 94 et 95.

Dieppe compte aussi un service de transport à la demande. C’est un projet pilote lancé en 2021 et qui se termine à la fin de 2023. Il connaît du succès, selon la Municipalité qui compte étudier plus en détail sa place dans le réseau.

L'achalandage du transport en commun n’est pas encore revenu au point où il était avant la pandémie de COVID-19, mais le besoin de faire des changements se fait sentir à Dieppe.

Le fil conducteur qu’on entend de la population, c’est qu’il y a une demande, il y a un besoin d’offrir plus de services, d’agrandir le service. Et c’est dans cette direction-là qu’on veut s’en aller , souligne Jérémie Aubé.

Avec les renseignements de l'émission La matinale