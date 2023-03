À la Broquerie, une fille de 12 ans sauve la vie des membres de sa famille d’un incendie

Cette communauté se trouve à environ 55 kilomètres au sud-est de Winnipeg.

Ce jour-là, Emily Neufeld se trouvait à la maison en compagnie de ses deux petits frères et attendait que leurs parents rentrent à la maison.

L’élève en 7e année venait de finir un appel avec sa mère, qui travaillait à Winnipeg, et s’apprêtait à commencer ses tâches ménagères lorsqu’elle a remarqué une odeur provenant de la buanderie située au sous-sol de la maison et est allée voir ce qu’il en était.

J’ai vu que toute ma salle de bains était déjà en feu. À ce moment-là, j’étais vraiment paniquée et effrayée , raconte-t-elle.

« Je pleurais à chaudes larmes, j’avais très peur. » — Une citation de Emily Neufeld, élève en 7e année

Elle ajoute qu’elle a immédiatement couru à l’étage pour chercher ses deux frères ; Jamie, huit ans, et Levi, quatre ans ainsi que leur chien et un de leurs chats, et les faire tous sortir de la maison aussi vite que possible.

Emily Neufeld a ensuite appelé sa mère qui était au travail, Natalie Neufeld, puis le 911.

Natalie Neufeld affirme que cet appel l’avait profondément ébranlée.

Ce fut le pire moment de ma vie, c’était horrible. J’étais à une heure de route et je ne savais pas quoi faire , indique-t-elle.

La famille a été infomé que que l’incendie avait commencé avec un chauffe-cire électrique qui était branché dans la salle de bain et qui a pris feu à cause d'une serviette.

Selon Andreas Neufeld, le père d’Emily le feu s’est propagé si rapidement que toutes les sorties du sous-sol avaient été bloquées en l’espace de quelques minutes.

Le feu était si chaud qu’il a fait fondre le verre au-dessus du miroir dans les toilettes, il s’est détaché du luminaire, , raconte-t-il.

« Les vies comptent plus que les objets »

Emily Neufeld affirme que c'est un cours de gardiennage d’enfants qu’elle a suivi en juin dernier, qui l'a aidé à agir aussi vite pour faire sortir tout le monde de la maison.

Elle indique qu'à travers ce cours, elle a appris à ne pas s’inquiéter des objets matériels, mais s’inquiéter des vies car les vies comptent plus que les choses et que les choses peuvent être remplacées.

Emily Neufeld estime que son cours de gardiennage d’enfants l’a aidée à bien réagir dans cette situation. Photo : Andreas Neufeld

Elle ajoute qu’elle était heureuse que ses frères l’aient écoutée afin de pouvoir partir le plus rapidement possible.

Une mobilisation communautaire

La famille est retournée à la maison quelques jours plus tard après l'incendie et ajoute qu’il était difficile de marcher à l’intérieur.

Tout est couvert de suie, les murs sont noirs, les jouets et les objets les plus précieux ont fondu ou ont été détruits.

Selon Andreas Neufeld, tout est pratiquement détruit. Photo : Andreas Neufeld

C’est horrible, nous pouvions voir les boîtes de rangement qui contenaient nos souvenirs et nos affaires complètement fondues. Tout est pratiquement détruit , se lamente Andreas Neufeld.

Il précise qu’ils ont déjà déposé quatre tonnes d’ordures à la décharge.

Pour l’instant, ils sont hébergés par de la famille à La Broquerie. Cependant, avec 11 personnes et six animaux domestiques dans la maison, ils sont à l’étroit.

« Nous sommes sortis de cette maison sans rien. Nous n’avions même pas de sous-vêtements à porter. » — Une citation de Natalie Neufeld, mère de famille

La famille Neufield se dit cependant bouleversée par la mobilisation de sa communauté.

Le soir même, je crois que nous avons reçu un camion de vêtements, d’articles de toilette et d’autres choses du même genre, ce qui était incroyable , ajoute Natalie Neufeld.

Avec les informations de Brittany Greenslade