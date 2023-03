Appel pour que des bandelettes de test du fentanyl soient plus accessibles en Saskatchewan

Une mère de famille, Colleen LaRocque, demande que des bandelettes de test du fentanyl soient plus accessibles en Saskatchewan afin de prévenir des surdoses.

Ces petites bandelettes de papier sont en mesure de détecter la présence de Fentanyl dans les pilules, les poudres et les produits injectables. Elles ne peuvent cependant pas déterminer la quantité ou la puissance du Fentanyl présent.

Selon Colleen LaRocque, ces types de bandelettes devraient être aussi disponibles des condoms et des tests COVID-19, surtout dans les cliniques, les pharmacies, les stations d'essence, les bibliothèques, et les épiceries.

Elle affirme que les trousses de naloxone devraient aussi être distribuées facilement, car en se faisant, cela sauverait des vies.

Le fils de Colleen LaRocque, Mitchell Sveinbjornson, est mort à l'âge de 29 ans en 2020 suite à d'une surdose accidentelle. Ce dernier avait consommé de la cocaïne en contenait de Fentanyl.

Selon elle, son fils se serait désisté s'il avait su que la cocaïne qu'il consommait contenait du Fentanyl, un opioïde souvent mortel.

Quatre amis avaient consommé de la cocaïne infectée; l'un d’entre eux ne s’est pas réveillé , déplore Colleen LaRocque.

« Mon fils avait tout pour lui. Tout. Il aimait son travail. Il aimait ses enfants. Il aimait sa famille. C'était juste une mauvaise décision. » — Une citation de Colleen LaRocque, mère de famille

Une lutte acharnée

La résidente de Saskatoon, Shari Baraniuk, a perdu son fils Matthew Baraniuk, 20 ans, qui est mort suite à une surdose en 2020.

Elle affirme que tout au long de sa jeunesse,son fils avait lutté contre le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDA/H) mais que son médecin de famille ne croyait pas en ce déficit. Ce dernier leur avait suggéré que Matthew Baraniukfasse plus de sports.

Selon Shari Baraniuk , son fils cachait son combat contre des problèmes en santé mentale et sa consommation de drogue derrière un grand sourire. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Matthew Baraniuk excellait sur le terrain et jouait pour les Huskies de l’Université de la Saskatchewan lors de sa première année à l’Université. Sa mère affirme que sa santé mentale s'est vite détériorée et que sa consommation de drogue s'est intensifiée.

« Je crois qu’il a commencé à consommer avec ses amis sportifs alors qu’il étudiait à l’école secondaire et à l'université par la suite. Ils se procuraient des pilules sous prescription et les consommaient lors de fêtes chez des amis. » — Une citation de Shari Baraniuk, mère de Matthew Baraniuk

Selon sa mère, Matthew Baraniuk a commencé à sombrer dans l'anxiété après que certains enseignants l'aient traité de "paresseux" . Photo : Electric Umbrella / Liam Ric

On apprend aux athlètes à ne pas montrer leurs faiblesses et à être forts en permanence. Encore une fois, ce message est renforcé de bien des manières, et il a donc toujours eu l'impression de devoir cacher ses difficultés , déplore sa mère.

Le coroner a déclaré que la mort de Matthew Baraniuk était due à un suicide à cause de ses épisodes de dépression antérieure.

Sa mère est d’avis que personne ne saura jamais si son fils n’a tout simplement pas perdu à cause du jeu de la roulette russe du Fentanyl.

Shari Baraniuk fait appel pour un meilleur accès de services en santé mental dans les domaines de l'éduction et de la santé.

Avec les informations de Bonnie Allen