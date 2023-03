Des militants qui aident les personnes vulnérables affirment que les hausses de loyers sont des obstacles de taille pour ceux qui sont à risque d’itinérance.

Dans le centre-ville de Vancouver, il y a plus de 160 immeubles de chambres individuelles.

Certains sont gérés par la Ville de Vancouver ou par des organismes à but non lucratif et louent les chambres à 375 $ par mois. D’autres sont gérés par des propriétaires privés qui décident du montant du loyer et louent à qui bon leur semble.

1300 $ pour une chambre individuelle

Johnny Loudon habite avec sa copine dans l’immeuble Grand Union Hotel, dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, depuis deux mois. Ils payent 1300 $ par mois pour une chambre avec quelques étagères et un évier.

Il raconte avoir vu des rats, des coquerelles et des punaises de lit dans son logement. Il affirme qu’il y a souvent des bagarres et que le couple a tellement froid qu’il est nécessaire d’utiliser un petit radiateur électrique.

C’est dégoûtant. C’est comme recevoir une gifle en plein visage considérant combien je paye, déclare le locataire.

Dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, bon nombre d'itinérants dorment dans des tentes. D'autres ont réussi à obtenir une chambre individuelle dans un immeuble résidentiel. Photo : (Ben Nelms/CBC)

Johnny Loudon confie qu'il a dormi 6 ans dans la rue et dans des refuges avant d'obtenir ce logement.

Le couple dépense une majeure partie de ce qu’il reçoit en aide social et pension d’invalidité sur son loyer.

« Ça en vaut la peine parce qu’on voulait sortir de la rue et des refuges. Il y a trop de violence. » — Une citation de Johnny Loudon

CBC a contacté le propriétaire du Grand Union Hotel pour une entrevue, mais n’a pas eu de réponse.

La Ville de Vancouver a tenté de limiter la hausse de loyer permise entre locataires dans les chambres individuelles en 2021, mais a été déboutée en cour. La Ville a porté la cause en appel.

La conseillère municipale Christine Boyle est déçue et demande que davantage soit fait pour que les chambres individuelles demeurent abordables.

Elle exhorte les gouvernements fédéral et provincial à travailler de pair avec la Ville de Vancouver pour acheter des immeubles privés de chambres individuelles pour que ceux-ci deviennent des propriétés publiques.

Le ministère du Logement de la Colombie-Britannique a refusé d’accorder une entrevue, mais a expliqué dans une déclaration que la province travaille avec le gouvernement fédéral et la Ville de Vancouver à améliorer les chambres individuelles, soit en les rendant autosuffisantes soit en utilisant d’autres immeubles.

Avec les informations de Joel Ballard