Le Nouveau-Brunswick regarde du côté du Togo pour des partenariats économiques

Une délégation du Nouveau-Brunswick revient d’un voyage au Togo. Des représentants du port de Belledune se sont greffés au groupe. Selon M. Thomas, les occasions d’affaires avec le port en eaux profondes de Lomé sont intéressantes.

Le PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Gaëtan Thomas revient d'un voyage au Togo. Photo : Radio-Canada

Le blé canadien est déjà exporté au Togo. Alors, est-ce qu'il y a des affaires à faire avec d'autres produits canadiens. Le Canada a quand même beaucoup de mines, beaucoup de ressources naturelles, on parle des copeaux de bois qui seraient réalisables , souligne Gaëtan Thomas en entrevue au Téléjournal Acadie.

Il rappelle que ce petit pays de l'Afrique de l’Ouest a une population dix fois plus importante que le Nouveau-Brunswick et qu’il a d’importants besoins d’importation de biens et de marchandises.

Combler des besoins de main-d'oeuvre

En contrepartie, le Nouveau-Brunswick connaît une pénurie de main-d’oeuvre dans plusieurs secteurs. Un des autres objectifs de la délégation était d’explorer les possibilités de ce côté. Des visites dans quelques écoles de métiers ont satisfait les représentants néo-brunswickois.

On voit que les programmes de formation au Togo sont très forts. Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi est très intéressé à envoyer du monde qualifié et compétent au Nouveau-Brunswick dans l'avenir , indique M. Thomas.

Ce dernier croit que des ententes sont réalisables à court et moyen terme, autant en ce qui concerne le port que pour la migration professionnelle.

Mais il faut s'assurer que les échanges commerciaux sont justes et équitables pour les deux parties.

Avec des informations du Téléjournal Acadie