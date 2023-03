Le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, démissionne

Il indique qu’il quitte ses fonctions pour des motifs personnels.

Je voyais que depuis les 6 à 8 mois derniers mois, ma façon d’approcher le travail a changé énormément et elle m’a causé des problèmes de santé. Un directeur général doit être investi à 100 % en tout temps et ce n’était plus le cas dans les deniers mois , raconte le directeur général.

« J’aime mieux me retirer quand c’est le temps et laisser la place à quelqu’un d’autre. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Il précise qu’en vertu de son contrat de travail, il doit donner un délai de préavis d’au moins trois mois avant de quitter son poste.

Évidemment [le délai de préavis sert à] essayer de trouver de la relève, la former et transférer les connaissances. Même si je quitte mon poste, je vais quand même être disponible pour transférer les connaissances et toutes les informations que j’ai , ajoute-t-il.

Il était en fonction depuis 2017. Auparavant, il a travaillé pendant 10 ans en tant que directeur du service inventaire et logistique à la compagnie minière Rio Tinto IOC.

Plus de détails suivront…