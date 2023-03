Près de 30 000 logements étaient offerts sur Airbnb le mois dernier au Québec

Une vaste recension des logements offerts sur Airbnb au Québec montre l'ampleur du phénomène de la location illégale à court terme au moment où des règles plus strictes doivent commencer à entrer en vigueur pour obliger les propriétaires à se doter d'une certification touristique.

Près de 30 000 annonces ont été recensées sur cette célèbre plateforme au Québec le mois dernier. Du lot, 79 % des logements offerts n'étaient pas certifiés, comme l'exige la Loi sur l'hébergement touristique.

Ces chiffres sont tirés d'un rapport publié mardi, jour où Airbnb avait promis de désactiver les annonces non conformes.

Effectuée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), cette recherche montre qu'aucune région n'est épargnée par ce phénomène puisque des locations à court terme sont offertes sur cette plateforme dans presque toutes les municipalités de la province (878 sur 1100).

Elle révèle qu'en février 2023, Airbnb proposait très exactement 29 482 logements à louer sur son site web, un chiffre qui, selon les auteurs du rapport, sous-estime probablement l'ampleur du phénomène, la recension ayant été effectuée en basse saison auprès d'une seule plateforme, alors qu'il en existe plusieurs autres.

La certification ne réglera pas tout, prévient le RCLALQ

Cette étude est présentée comme une première historique dans la mesure où aucune instance gouvernementale ou non gouvernementale, ni l'entreprise Airbnb elle-même, n'a jamais publié le décompte du nombre de locations offertes sur cette plateforme dans tout le Québec .

Elle est dévoilée au moment où le gouvernement Legault s'est engagé à modifier la loi d'ici la fin de la session parlementaire actuelle afin d'obliger les plateformes numériques à s'assurer que les annonceurs sont bel et bien enregistrés auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ).

Toutefois, la certification ne [réglera] pas tous les problèmes , prévient le RCLALQ , puisque, légaux ou pas, les logements qui demeureront offerts en location à court terme continueront à échapper aux ménages victimes de la crise qui sévit dans le secteur de l'habitation.

Dans Charlevoix, par exemple, 31,2 % des logements offerts sur Airbnb sont détenus par seulement cinq hôtes et la grande majorité de ces unités sont certifiées, donc légales , souligne le Regroupement, pour qui le cœur du problème ne réside pas tant dans l'illégalité que dans la transformation du parc locatif à des fins touristiques.

Ce phénomène, souligne-t-il, est particulièrement observable dans certaines municipalités où la proportion de logements locatifs mis en location sur la plateforme américaine atteint des seuils impressionnants, par exemple à Saint-Ferréol-les-Neiges (22 %), à Saint-Adolphe-d'Howard (17,4 %) et à Mont-Tremblant (13,7 %).

Le débat sur la location à court terme a été relancé au cours des dernières semaines après l'incendie qui a fait sept victimes dans un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal où la plupart des unités étaient louées à court terme, en contravention de la législation québécoise et de la réglementation municipale.

Montré du doigt pour son inaction dans ce dossier, le gouvernement Legault a annoncé les jours suivants une modification imminente de la loi.

Des représentants canadiens d'Airbnb ont d'ailleurs pris part à une rencontre à huis clos la semaine dernière avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui les a prévenus en personne de ses intentions.