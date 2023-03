Rénovation de l’église St-Joseph d’Alma : les travaux évalués à 1,4 M$

Le conseil de fabrique de l’église Saint-Joseph d’Alma est toujours à la recherche de financement pour amorcer d’importants travaux de rénovation qui sont désormais évalués à 1,4 million de dollars, selon les plus récentes analyses effectuées. Une nouvelle demande de financement vient d’être acheminée au Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Essentiellement, la nature des travaux à faire consiste à consolider la structure du toit puisque qu’elle s’est comme affaissée avec les années. On parle d’une structure en bois. Il ne faut pas oublier que l'église a été construite en 1908 , a expliqué le président de l’assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph d’Alma, André Bergeron, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Au départ, le projet de réfection était évalué à deux millions de dollars. Une première demande d’aide financière au Conseil du patrimoine avait été refusée puisque les travaux à effectuer auraient modifié l’aspect patrimonial du bâtiment.

Des échafaudages soutiennent la structure de l'église Saint-Joseph, à Alma, qui est fermée depuis trois ans. Photo : Avec l'autorisation d'André Bergeron

André Bergeron a bon espoir que la deuxième demande d’aide financière soit acceptée.

On travaille avec un ingénieur habitué de travailler dans les édifices patrimoniaux et il a trouvé une façon de solidifier la structure du toit par l’intérieur du grenier. Au final, l’édifice va demeurer à son état original. On a de bonnes chances d’avoir des réponses positives assure le président de l’assemblée de la fabrique.

La Ville d’Alma s’est déjà engagée à investir 300 000 $ dans le projet. Selon André Bergeron, le Conseil du patrimoine religieux du Québec pourrait assumer jusqu’à 70 % de la facture. D’autres partenaires pourraient aussi contribuer au projet.

L’église, qui est située au centre-ville d’Alma, est fermée depuis près de trois ans et des échafaudages soutiennent la structure de l’édifice en attendant que des travaux y soient entrepris. La démolition du bâtiment n’est pas envisagée.