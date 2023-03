L’intelligence artificielle pour lutter contre le décrochage scolaire

L'entreprise a créé un questionnaire lié à l'intelligence artificielle qui vise à déterminer le bien-être des étudiants. Une trentaine de minutes sont nécessaires pour remplir le document. Une fois que celui-ci est complété, un portrait de l'élève est généré.

Il y a deux pages de synthèse qui sont produites par le bilan. La première page va répondre à comment le jeune se sent aujourd'hui. Il y a vraiment un portait avec une boussole émotionnelle de comment le jeune se sent au moment de la passation à l'école. La deuxième page va produire comment ça peut aller mieux demain , explique la fondatrice et présidente-directrice générale de Zelexio, Azra Hasanefendic.

« À partir de la deuxième page, ça devient une mine d'or pour les enseignants. » — Une citation de Azra Hasanefendic, fondatrice et présidente-directrice générale de Zelexio

Les enseignants sont ainsi en mesure d'adapter les interventions en connaissant mieux l'état émotionnel de bien-être du jeune selon l'activité qu'il exécute.

Azra Hasanefendic a formulé les questions destinées aux élèves avec l'aide d'une entreprise européenne spécialisée en ressource humaine et de pédagogues.

On a été en mesure de façonner les questions de manière à ce que le jeune puisse bien comprendre et bien s'adapter au questionnaire , ajoute-t-elle.

Lors des premiers tests effectués par l'entreprise, les résultats ont permis de cibler plusieurs jeunes qui avaient des cris d'alarme .

Vous savez 40 % des décrocheurs sont silencieux, on ne le sait pas et ça arrive soudainement et ce n'est pas toujours relié au profil académique , précise Azra Hasanefendic.

Des plans d'intervention ont donc été mis en place auprès de ces jeunes, puis un autre test a été effectué quatre mois plus tard.

La boussole avait changé. On passait de détachement à un bien-être qui était un peu plus présent à l'école étant donné qu'on a ajusté les interventions pédagogiques en lien avec le petit cri d'alarme qu'on avait reçu.

Pour le moment, le questionnaire a été rempli par plus de 300 élèves de l'école secondaire de Bromptonville. Des ateliers ont également été donnés aux parents et aux enseignants en lien avec le questionnaire.