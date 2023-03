Un projet de loi pour encadrer le travail des enfants au Québec sera déposé aujourd’hui

À l’heure actuelle, il n’existe aucun règlement sur cette question au Québec. Pour les moins de 14 ans, il suffit d’avoir le consentement écrit d’un parent pour postuler. Or, le projet de loi devrait établir à 14 ans l'âge général d'admission à l'emploi.

Aucun secteur ne pourrait profiter d’exceptions à cette règle, mais il pourrait y avoir des dérogations pour certaines occupations rémunérées comme le gardiennage d’enfants, selon les sources consultées par Radio-Canada.

Il y aura également une limite sur les heures de travail que pourront effectuer les jeunes travailleurs afin de limiter le potentiel de décrochage. Actuellement, la seule limite est de ne pas travailler pendant les heures de classe.

Mieux encadrer le travail des enfants ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Les faits d'abord Mieux encadrer le travail des enfants. Contenu audio de 17 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 17 minutes

Le chiffre de 17 heures de travail par semaine, y compris la fin de semaine pendant l'année scolaire, avait déjà été invoqué par le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Cette entité sous l’égide du ministère du Travail réunit des organisations patronales et syndicales et a pour mission d'orienter et de soutenir l'action gouvernementale en matière de travail et de main-d'œuvre .

Confrontés à une main-d'œuvre qui se fait rare, des entreprises et des commerces se tournent vers des candidats de plus en plus jeunes pour combler leurs besoins. Outre le risque de décrochage scolaire, ces jeunes s’exposent également à d’importants risques pour leur santé.

Le pourcentage d’accidents du travail reconnus par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a augmenté de 540 % pour les enfants de 14 ans et moins entre 2017 et 2021. Ce taux a augmenté de 60,8 % pour les enfants de 16 ans et moins sur la même période.

Au Canada, seules deux provinces imposent un âge minimum pour travailler : l'Alberta (12 ans) et la Colombie-Britannique (16 ans).

Avec les informations de Sébastien Bovet