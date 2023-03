Un camionneur plaide coupable après avoir causé la mort d’une activiste

L’accusé a comparu en cour lundi par vidéoconférence et a plaidé coupable.

Il a été condamné à payer une amende de 2000 $ et a reçu une période de probation de 12 mois, au cours de laquelle il n'est autorisé à conduire un véhicule que pour le travail et pour se rendre à son travail et en revenir.

La victime, Regan Russell, manifestait devant un abattoir porcin à Burlington le 19 juin 2020, quand elle a été happée sous les roues du semi-remorque qui s’amarrait à l’usine.

Dans un énoncé des faits accepté par les deux parties et lu par le procureur de la cour, il est indiqué que le conducteur Andrew Blake aurait dû savoir que la militante antispéciste de 65 ans était près de l’allée où le camion allait tourner en direction de l’abattoir Fearmans Pork.

Les parents de la victime ont lu leur déclaration de la victime, des sanglots dans la voix en évoquant la perte de leur fille.

Des militants pour le droit animal de Toronto Pig Save ont quant à eux manifesté devant le palais de justice lors de l’audience.