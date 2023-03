Voici à quoi s’attendre du budget fédéral

Une source gouvernementale a affirmé à CBC sous le couvert de l’anonymat que le budget fédéral qui sera dévoilé par la ministre des Finances Chrystia Freeland comprendra notamment un rabais pour l’épicerie destiné aux familles à faible revenu afin de les aider à composer avec l’inflation.

Un peu plus de 2 milliards de dollars seront attribués avec cette mesure, dont pourront bénéficier 11 millions de ménages canadiens, selon les informations obtenues par CBC. Cette aide prendra la forme d'un paiement unique et sera distribuée en crédit TPS .

Ce rabais sur l’épicerie ne sera pas basé sur les dépenses individuelles en matière alimentaire, et le gouvernement n’obligera pas les bénéficiaires à utiliser le montant pour l’épicerie, a expliqué la source à CBC.

Ottawa offrirait encore jusqu'à 234 $ pour une personne seule sans enfant, 467 $ pour un couple avec deux enfants et 225 $ pour une personne âgée les mêmes montants offerts l'automne dernier avec le doublement ponctuel du remboursement de la TPS .

Une demande du NPD

Le remboursement prévu de la TPS vise à aider les Canadiens à faible revenu qui subissent une hausse soudaine du coût des aliments. En février, les prix dans les épiceries étaient de 10,6 % plus élevés qu'il y a un an.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait demandé au gouvernement libéral de prolonger cette mesure ponctuelle. Ça ressemble beaucoup à ce que nous avons demandé , a déclaré aux journalistes le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, lundi après-midi, réagissant aux informations sur le remboursement de la TPS .

M. Singh a attribué au NPD le mérite de cette augmentation du remboursement, l'automne dernier et maintenant encore. Le NPD a également demandé aux libéraux de fournir dans le budget un financement fédéral pour les repas scolaires.

Jagmeet Singh se réjouit que les demandes de son parti ont, selon lui, influencé le gouvernement. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les conservateurs ont attribué aux dépenses gouvernementales libérales la forte inflation qui a exacerbé les problèmes de coût de la vie au Canada. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a demandé au gouvernement d'égaler chaque dollar de nouvelles dépenses par des réductions ailleurs dans les finances publiques.

En prévision de ce budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a souvent promis des mesures ciblées de lutte contre l'inflation, pour les Canadiens à faible revenu.

Frais cachés, épargne-études, transition verte...

Avec son prochain budget, Ottawa compte également s’attaquer aux frais cachés pour certains biens et services, comme la téléphonie mobile, Internet ainsi que les billets de spectacles et d’événements. La collaboration des provinces sera toutefois nécessaire dans ces dossiers.

Parmi les autres mesures d’aide prévues, le budget comprendra également un rehaussement du plafond pour les retraits d'un régime enregistré d'épargne-études, qui passera de 5000 $ à 8000 $.

En plus d'aider à réduire le coût de la vie, la ministre Freeland a déjà indiqué que le budget comprendra des mesures pour maintenir la compétitivité du Canada dans le cadre de la transition économique verte .

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, va miser sur la transition énergétique dans son budget. Photo : La Presse canadienne / Nick Iwanyshyn

Plusieurs sources, auxquelles La Presse canadienne a accordé l'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement du budget, ont déclaré qu'il y aura de nouveaux crédits d'impôt importants pour l'économie verte. On parle notamment de crédits d'impôt pour stimuler la croissance dans la production de minéraux critiques et dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

La mise à jour économique de l'automne des libéraux promettait déjà des crédits d'impôt pour la production d'hydrogène et d'électricité propre. On promettait des crédits d'impôt plus importants aux entreprises qui versent des salaires équitables et offrent une formation pour les apprentis. De tels incitatifs, inspirés par la Loi américaine sur la réduction de l'inflation, n'ont jamais été utilisés au Canada auparavant.

Mais le gouvernement canadien pourrait bien inclure de tels incitatifs à l'avenir sur la plupart des nouveaux crédits d'impôt promis pour l' énergie verte .

Une assurance Poilievre pour le prix sur le carbone

Parallèlement, selon des informations obtenues par Radio-Canada, le gouvernement Trudeau veut lier les mains des prochains gouvernements qui seraient tentés d’éliminer ou de réduire la tarification sur le carbone.

Surnommé à l’interne l’ assurance Poilievre − en référence au chef de l’opposition officielle Pierre Polievre qui promet d’abolir la taxe carbone s’il est élu à la tête du pays −, le mécanisme prévu dans le budget obligerait le gouvernement fédéral à indemniser les entreprises si le prix sur le carbone devait être réduit ou abandonné.

Cela permettrait de mettre fin à l’incertitude politique sur l’avenir de la tarification carbone. Une garantie gouvernementale à long terme pourrait inciter davantage d'entreprises à investir dans leur décarbonation.

Selon la Banque mondiale, plus d’une cinquantaine de pays, provinces et villes utilisent déjà des mécanismes de tarification du carbone. Photo : iStock

Des fonds pour les Premières Nations?

L’une des questions qui reste en suspens est l’engagement du gouvernement fédéral envers la réconciliation avec les Premières Nations.

Le président de l'organisme Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, a déclaré que malgré les discours de restriction du gouvernement, celui-ci continuera de dépenser des milliards − et il espère que cela comprendra un engagement de 75 milliards $ sur 35 ans pour les infrastructures dans les communautés inuit.

L'organisation a également demandé environ 131 millions $ sur sept ans dans le but d'éliminer la tuberculose dans les régions inuit d'ici 2030.

M. Obed a soutenu que le gouvernement Trudeau s'était engagé à respecter ce délai, mais n'a pas montré comment il atteindrait l'objectif.

M. Trudeau a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones l'une des principales priorités de son gouvernement depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Cependant, le budget de l'an dernier n'a pas répondu aux attentes en ce qui concerne l'amélioration et la construction de logements pour les Premières Nations, ce qui est depuis longtemps identifié comme un problème pour de nombreuses communautés à travers le Canada.

Les communautés autochtones font face à un parc de logements détérioré, et les dirigeants et les experts ont affirmé qu'il n'y en avait pas assez pour soutenir la croissance démographique.

Des recensements de personnes sans-abri en Colombie-Britannique indiquent que les personnes autochtones et marginalisées sont touchées par l'itinérance de manière disproportionnée. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Avant le budget fédéral de 2022, l'Assemblée des Premières Nations − qui défend les besoins de plus de 600 communautés des Premières Nations − a estimé que 44 milliards $ étaient nécessaires pour réparer les logements dans les réserves.

Ottawa a fini par engager 4,3 milliards $ pour soutenir le logement dans les communautés autochtones sur sept ans, dont 2,4 milliards $ destinés spécifiquement aux besoins de logement dans les réserves.

Pour le prochain budget, l'Assemblée prévoit que la satisfaction des besoins actuels et futurs en matière de logement des Premières Nations jusqu'en 2040, compte tenu du groupe de population, coûterait environ 63,3 milliards $, selon une soumission préparée en vue du dépôt du plan de dépenses du fédéral.

Elle indique que de telles dépenses sont nécessaires pour remédier à la surreprésentation des membres des Premières Nations parmi les personnes sans abri .

Des femmes autochtones chantent pour la guérison à un rassemblement des Tk'emlúps te Secwépemc à Kamloops, un an après la découverte des tombes non marquées sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada, Lynne Groulx, a déclaré qu'en plus d'une demande de financement fédéral plus stable, le groupe espère que le budget d'Ottawa financera au moins deux nouveaux pavillons de ressourcement, qui, selon elle, fourniront des espaces sûrs aux femmes autochtones et aux survivantes des pensionnats.

Mme Groulx a indiqué qu'un pavillon peut coûter entre trois et cinq millions de dollars. Elle a ajouté que le financement de tels projets est directement lié à l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre les appels à l'action du rapport final de 2019 de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues.

Je pense que nous avons besoin d'autant de centres de guérison, de centres de rassemblement... qu'il y avait de pensionnats , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Louis Blouin, Christian Noël, CBC et La Presse canadienne.