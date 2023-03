Cinq planètes seront alignées mardi au plaisir des astronomes amateurs

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Uranus vont s’aligner près de la Lune cette semaine et le meilleur jour pour les apercevoir sera mardi soir. Cet alignement sera observable après le coucher du soleil, peu importe où vous vous trouverez sur Terre.

Selon l’astrophysicien Robert Lamontagne, cette rangée des cinq planètes est une illusion qui dépend de la position de chacune d’entre elles et de celle de la Terre.

En réalité, dit-il, Jupiter et Uranus sont presque de l’autre côté du Soleil par rapport à la Terre, à environ 900 millions et 3 milliards de kilomètres respectivement, tandis que Mercure, Vénus et Mars sont du même côté du Soleil que notre planète.

Alors que les astres seront visibles entre l’horizon et la Lune, la première et la cinquième planète à partir du Soleil (Mercure et Jupiter) disparaîtront derrière l’horizon environ 30 à 40 minutes après le coucher du Soleil.

Le meilleur moment pour observer les astres sera 10 à 15 minutes après le coucher du Soleil.

Vénus et Mars seront les plus brillantes puisqu'elles seront les plus près de la Lune. Tandis que Mercure et Uranus seront plus difficiles à voir. Cette dernière ne sera visible qu’avec des jumelles. Jupiter, elle, sera également bien visible à l'œil nu.

La meilleure façon d'avoir un aperçu est de se tenir quelque part avec une vue dégagée sur l'horizon ouest, selon l'astronome de la NASA , Bill Cooke.

Les occasions d’observer les cinq planètes seront multiples puisque l’alignement durera plusieurs jours.