Une semaine sous la bienveillance et l’inclusion de la diversité sexuelle à l’UdeS

C'est une semaine arc-en-ciel sous les couleurs de la bienveillance et de la diversité sexuelle et de genre à l'Université de Sherbrooke (UdeS). Jusqu'à vendredi, l'établissement organise des activités de sensibilisation, d'information et de dialogue sur les enjeux vécus par les personnes issues de la communauté LGBTQ+.