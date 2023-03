Ottawa envisage l’achat de 16 avions de reconnaissance P-8 Poseidon

Le ministère fédéral de l'Approvisionnement indique que le Canada a envoyé une lettre au gouvernement américain pour lui demander plus d'informations, y compris un prix, en vue de l'achat éventuel d'un maximum de 16 avions P-8 Poseidon et de l'équipement connexe.

Le ministère affirme que cette demande fait suite à des discussions avec l'industrie et avec des alliés proches à propos des remplacements potentiels des CP-140 Aurora vieillissants de l'Aviation royale canadienne.

Le ministère de la Défense projette de remplacer ses 14 avions CP-140 Aurora vieillissants. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le ministère affirme que ces consultations ont mené à la désignation du Poseidon comme le seul avion qui pourrait répondre aux exigences du Canada pour un nouvel avion de surveillance.

Le gouvernement affirme que cette requête n'engage pas le Canada à acheter les avions construits aux États-Unis.

« La décision finale sera basée sur la capacité offerte, la disponibilité, les prix et les avantages pour l'industrie canadienne. » — Une citation de Le ministère de l'Approvisionnement dans un communiqué non signé publié lundi

Cependant, le gouvernement fédéral a annoncé une série d'achats militaires sans appel d'offres.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a notamment annoncé plus tôt ce mois-ci que le Canada accélérera l'achat de nouvelles armes antichars, antiaériennes et antidrones pour l'armée.

Le constructeur aéronautique montréalais Bombardier, qui a eu gain de cause dans un litige commercial contre Boeing il y a cinq ans, a exprimé son intérêt à offrir son propre avion en remplacement potentiel des Aurora.

Cela implique des rencontres avec Mme Anand et avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

« Le Canada a la possibilité de tirer parti de son industrie aérospatiale pour fournir un avion multimission qui sera la norme pour les décennies à venir au pays et à l'étranger en tant qu'exportation. » — Une citation de Mark Masluch, porte-parole de Bombardier