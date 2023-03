Plus de 230 réfugiés ukrainiens arrivent à Regina à bord d’un cinquième vol humanitaire

Selon le ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, près de 4000 Ukrainiens ont choisi de s'installer en Saskatchewan depuis le début de la guerre en Ukraine.

Notre gouvernement soutiendra toujours le droit de l'Ukraine à défendre sa souveraineté contre une agression étrangère injuste , a-t-il déclaré, dans un communiqué publié par le gouvernement provincial lundi.

Une fois arrivés en Saskatchewan, les réfugiés ukrainiens auront accès à du soutien et à un hébergement temporaires visant à faciliter leur installation pendant la période de transition, indique le communiqué.

Le gouvernement de la Saskatchewan organisera des événements pour les nouveaux arrivants, au cours desquels ils recevront un soutien pratique pour toute une série de programmes et de service.

Ils recevront aussi une prestation sous forme de paiement direct et unique de 3000 $ par adulte et de 1500 $ par enfant de 17 ans et moins.

Les réfugiés ukrainiens sont accueillis par des représentants du gouvernement de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

De son côté, le député de Canora-Pelly et secrétaire législatif responsable des relations Saskatchewan-Ukraine, Terry Dennis, assure que la province va fournir le soutien nécessaire aux familles nouvellement arrivées.

Au cours des prochains jours, la province va organiser des ateliers pour toutes les familles ukrainiennes déplacées, afin de les aider avec les services d'établissement nécessaires pour rebâtir leur vie en Saskatchewan , précise-t-il.

Ce dernier vol complète le protocole d'entente signé le 12 août 2022 par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et des représentants des organismes d'aide humanitaire Solidaire et Open Arms.

Le protocole d'entente engageait les parties à s'associer pour acheminer cinq vols humanitaires dans la province.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, Terry Dennis souligne qu'aucun nouveau protocole n'a été signé pour l'instant. Cependant, il ajoute que la province reste ouverte à des discussions en vue d'accueillir d'autres vols humanitaires dans la province.

Avec les informations de Camille Cusset