La banque en faillite SVB rachetée par First Citizens, une autre banque régionale

La banque américaine First Citizens (FCB) va racheter l'essentiel des restes de sa compatriote Silicon Valley Bank (SVB), une opération vue comme une nouvelle étape vers une sortie de la crise qui secoue le secteur bancaire depuis plusieurs semaines.

First Citizens, dont le siège se situe à Raleigh (Caroline du Nord), va reprendre l'intégralité des dépôts et prêts de SVB , et les 17 agences de SVB ouvriront en tant que First Citizens dès lundi, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le régulateur bancaire américain (FDIC) dans un communiqué.

Les autorités américaines auront mis plus de deux semaines à trouver un repreneur pour la dépouille de SVB , dont le régulateur avait pris le contrôle le 10 mars pour éviter son implosion.

SVB est la plus grosse faillite bancaire des États-Unis depuis 2008, la deuxième de tous les temps. Elle a déstabilisé l'ensemble du secteur bancaire, et rappelé à certains les débuts de la crise financière de 2008 et ses conséquences mondiales.

C'est une opération majeure pour FCB , 30e banque américaine, dont les actifs ne pesaient à la fin 2022 que la moitié de ceux de SVB . L'enseigne est connue pour ses reprises en série de banques en difficulté ces dernières années.

L'acquisition était censée dans la mesure où FCB a des relations privilégiées avec les entreprises du secteur technologique, à l'instar de SVB , notamment par l'entremise du Research Triangle Park, un énorme campus qui se consacre aux technologies de pointe, situé entre Raleigh et Durham, en Caroline du Nord.

Dans le détail, First Citizens va récupérer quelque 72 milliards de dollars américains d'actifs, des prêts et des crédits-bails, avec une décote majeure de 16,5 milliards consentie par la FDIC pour faciliter la transaction.

L'action de First Citizens en hausse

La banque, qui compte 550 agences dans 22 États, reçoit également 56 milliards de dollars américains de dépôts. Ce n'est qu'une fraction des 174 milliards de SVB à la fin 2022, car l'établissement californien a été depuis victime d'une vague de retraits massifs.

Outre la décote, First Citizens a obtenu de la FDIC la mise en place de plusieurs mécanismes de protection pour consentir à absorber SVB .

L'Agence de garantie des dépôts va notamment mettre en place un fonds dédié de 70 milliards de dollars américains, dans lequel FCB pourra puiser en cas d'accélération des retraits de clients. La FDIC a également accepté de prendre en charge une partie des pertes éventuelles que la banque pourrait enregistrer sur le portefeuille de crédits de SVB .

Cette acquisition est intéressante financièrement, stratégiquement et sur le plan opérationnel , a commenté Frank Holding, directeur général de First Citizens, lors d'une conférence téléphonique. C'est aussi une belle illustration de la collaboration des régulateurs et des banques pour protéger les déposants.

La FDIC prévoit que le mécanisme américain de garantie des dépôts encaissera quelque 20 milliards de dollars américains de pertes liées à la faillite de SVB . Il est alimenté par des cotisations obligatoires de banques qui bénéficient du mécanisme de garantie des dépôts.

L'agence conserve un portefeuille de titres financiers hérités de SVB d'une valeur estimée à 90 milliards de dollars américains, qu'elle va gérer directement jusqu'à son extinction.

L'annonce a été saluée à Wall Street, où l'action de First Citizens gagnait près de 50 % lundi en début de séance. Les titres de nombreuses autres banques régionales s'affichaient également en nette hausse.

C'est un signe positif du fait que les banques ne sont pas vues comme abîmées au point que personne n'en voudrait plus , a commenté Alexander Yokum, de CFRA Research.

Le gouvernement à la rescousse

Après la défaillance de SVB , un autre établissement américain, Signature Bank, a fait faillite.

En Europe, Crédit Suisse, fragilisée depuis plusieurs années, a été la plus secouée par le séisme. La deuxième banque suisse a été rachetée en urgence par sa compatriote UBS pour éviter une faillite.

Afin de contenir la contagion, les autorités américaines ont mis en place un dispositif pour prêter massivement, si besoin, aux banques qui ne pourraient pas faire face à d'éventuels retraits importants.

La semaine passée, la FDIC a annoncé un accord similaire à celui dévoilé dans la nuit, pour la reprise d'une partie de Signature Bank par Flagstar Bank, une filiale de New York Community Bancorp.

Après le rachat de SVB et de Signature Bank, tout le monde a le regard tourné vers First Republic , souvent considérée comme le nouveau maillon faible du système bancaire américain et qui a été martyrisé en Bourse depuis deux semaines, a indiqué Alexander Yokum.