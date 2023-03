Les Jeunes chanteurs d’Acadie fouleront la scène du Carnegie Hall de New York

Cette chorale formée d’une cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 18 ans prendra la route de la Grosse Pomme mardi matin pour une aventure inoubliable de cinq jours, dans le cadre de l’événement de chant choral Canada at Cargenie.

Antoine Vautour fait partie de cette chorale acadienne depuis six ans. Il reconnaît l’énorme chance que lui et ses compagnons auront cette semaine.

« On est tellement heureux et chanceux de jouer au Carnegie Hall, une des plus grandes salles de spectacle au monde. Il y a des artistes qui travaillent toute leur vie pour y aller et nous, nous aurons cette chance. C’est tout un honneur. »