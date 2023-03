Hockey scolaire : la victoire des Dragons, un triomphe pour Saint-Quentin et Kedgwick

Les Dragons ont remporté la finale 6 à 2 contre leur rivaux de la Route 17, les Flammes de l’École Grande-Rivière de Saint-Léonard qui étaient les hôtes du tournoi masculin.

J’ai toujours voulu gagner un championnat provincial. Et cette année on a vraiment travaillé fort. En plus, c’est une grande rivalité entre nous autres et Saint-Léonard , explique le capitaine des Dragons, AJ Felix.

Les Dragons de la Polyvalente A.-J. Savoie de Saint-Quentin n'avaient plus remporté un titre depuis 2004. Photo : Facebook : @DragonsPAJS

Après la première période, les deux équipes sont retournées aux vestiaires à égalité, 2 à 2. On s’est dit que c'est notre dernière game de la saison. Les 12e années, il y en a que c’est leur dernière game de hockey à vie. On est sortis et on a travaillé plus fort , raconte AJ Felix.

Quand on a fait 3 à 2, j’ai fait venir mes défenseurs vers moi et j'ai dit ‘"il y en a pu une qui rentre’’. Je pense que ça nous a donné un peu plus de confiance , croit le gardien et joueur du match de la finale, Jacob Terras.

On était quasiment à domicile

C’est un premier triomphe pour Saint-Quentin depuis 2004, après une saison quasi parfaite de 17 victoires et qu’une seule défaite. Ils ont pu remporter le titre devant une foule impressionnante, même s’ils étaient sur la route.

Ils disent que jouer à domicile ça aide, mais on était quasiment à domicile. Il y avait autant de monde de Saint-Quentin que Saint-Léonard. C’est sûr que quand notre public est là pour nous encourager c’est plus motivant , affirme Jacob Terras qui est en 10e année.

Même dans la tempête, je pense qu’il y avait quasiment plus de monde de notre bord qui sont venus nous encourager , croit AJ Felix.

Deux écoles réunis

Le titre ne s’est pas gagné sans l’aide de quatre joueurs de l’École Marie-Gaétane de Kedgwick, située à une vingtaine de minutes de Saint-Quentin.

Un nouveau règlement de l’Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick permet à des élèves de jouer avec une autre école si la leur n’a pas assez de joueurs pour former une équipe de qualité.

C’est comme ça que Samuel Ouellet de Kedgwick s’est retrouvé avec les Dragons après une année passée à Fredericton au niveau AAA M18. Les Dragons avaient trois joueurs de Kedgwick l'année passée et ils m’ont demandé d’aller jouer là-bas avec eux autres , explique Samuel Ouellet.

C’est sur que Kedgwick nous ont vraiment aidé. Quatre joueurs et c’est pas mal quatre de nos tops avants , estime AJ Felix.

Pour preuve, Samuel Ouellet a terminé la saison régulière avec 48 points en 13 parties avant d’en rajouter 11 en séries.

Des espoirs de victoire pour l'année prochaine

Les deux villages du Restigouche traditionnellement opposés mais les jeunes joueurs ne voient pas cette rivalité.

Le hockey mineur Kedgwick et Saint-Quentin, c’était tout le temps jumelé. J’ai toujours joué avec eux autres depuis que j’ai comme 10 ans. Et là on est toutes rendus vieux et c’était peut être notre dernière saison ensemble , explique Samuel Ouellet.

Les Dragons ne perdent que quelques joueurs l’an prochain et ont l’ambition de remporter un autre titre en 2024.