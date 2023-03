Des étudiants de l’Université de Calgary réclament le gèle des frais de scolarité

L'Association des étudiants de l’Université de Calgary formule ses attentes pour les élections provinciales du mois de mai. Elle a lancé l'opération « Get Out The Vote », une campagne présentée comme non partisane qui encourage les étudiants et leurs familles à voter en pensant aux étudiants qui subissent des hausses récurrentes de frais de scolarité depuis 2019.

Nous avons organisé ce rassemblement avant les élections [du 29 mai] pour souligner que les étudiants sont à un point de rupture , déclare Mateusz Salmassi, vice-président à l’association étudiante.

Les étudiants demandent au gouvernement d’annuler ses compressions budgétaires, de geler les frais obligatoires et d'entreprendre de véritables mesures anti-inflationnistes pour soutenir les étudiants.

« Nous nous mobiliserons lors de cette élection provinciale pour montrer aux politiciens et aux grands partis que les enjeux étudiants sont aussi des enjeux potentiels et que les jeunes sont l’avenir. » — Une citation de Mateusz Salmassi, vice-président, Association des étudiants de l'Université de Calgary

Cette sortie de l'association intervient quelques semaines après l’annonce par la province de mesures visant à soulager les étudiants.

En février dernier, le gouvernement de l’Alberta a décidé de plafonner à 2 % les hausses des droits de scolarité des étudiants albertains dès l’année universitaire 2024-2025. La mesure doit servir à protéger les finances des étudiants qui subissent la compression budgétaire imposée aux établissements postsecondaires et la levée du gel des droits de scolarité en 2019 imposées par le gouvernement de Jason Kenney.

Depuis 2019, les étudiants de la province ont vu leurs frais de scolarité augmenter de 33 % ou de 1200 $ par année par rapport aux niveaux de 2019, dénonce l’Association des étudiants de l’Université de Calgary.

L’association estime que le plafond de 2 % des frais de scolarité, bien que la bienvenue, commence en 2024 et n’intervient qu’après quatre années de suite de fortes augmentations des frais de scolarité.

Le plafond ne comprend aucune réglementation sur les frais obligatoires. Ceci, affirme l'association, permet à l’université de contourner le plafond des frais de scolarité en augmentant les frais obligatoires à un rythme plus rapide. Elle dit que les étudiants paient plus de 1000 $ par an en frais obligatoires à l'heure actuelle.

Les étudiants paient plus et reçoivent moins

Selon Mateusz Salmassi, vice-président à l’Association des étudiants de l’Université de Calgary, les étudiants paient beaucoup plus et étudient toujours dans des bâtiments en ruine. Ils ont également accès à moins de conseillers et moins d’assistants d’enseignement.

Le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Alberta, Demetrios Nicolaides, dit qu'il est en discussion avec les étudiants au sujet de la réglementation des frais de scolarité et des frais obligatoires. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Dans un courriel, le ministre de l’Enseignement supérieur de l’Alberta, Demetrios Nicolaides, tente de rassurer les étudiants : Les frais de scolarité en Alberta sont comparables à la moyenne nationale.

Cependant, pour aider nos étudiants confrontés à une forte inflation, nous avons augmenté les dépenses en aide financière aux étudiants et réduit le taux d’intérêt des prêts étudiants, déclare le ministre. De plus, un nouveau plafond des frais de scolarité entrera en vigueur la prochaine année scolaire, limitant les augmentations des frais de scolarité à 2 %.

M. Nicolaides ajoute que le gouvernement investira près de 500 millions de dollars au cours des prochaines années pour créer 14 000 nouveaux sièges dans des programmes à forte demande, renforcer l’apprentissage intégré au travail et aider les étudiants à obtenir des diplômes professionnels.