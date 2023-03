Agora des Arts : diffusion d’un premier spectacle, mais pas la fin des travaux

L’ouverture officielle des espaces rénovés est toutefois à prévoir en septembre prochain, selon un communiqué de presse. Des retards dans les travaux de rénovation et d'agrandissement, amorcés à l’été 2021, ont forcé l’annulation ou le report de spectacles au début de l’année.

Il y a la petite salle de 100 places qui est prête, mais la scénographie n’est pas encore terminée et le mobilier n’est pas installé [...] C’est du menu détail qu’il reste à faire , tempère le chargé de projet Réal Beauchamp.

Réal Beauchamp est chargé de projet pour la rénovation de l’Agora des Arts. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Il estime que les travaux seront terminés au courant de l’été. Le terrassement et la terrasse de l’Agora des Arts devraient quant à eux être prêts d’ici au Festival des Guitares du Monde, qui aura lieu du 27 mai au 3 juin prochain.

Réal Beauchamp n’appréhende pas un dépassement des coûts de construction. On est fonctionnel, c’est ce qui urgeait pour le moment , réitère-t-il.

La nouvelle salle de spectacle accueille cette semaine les comédiens de la pièce de théâtre Le poids des Fourmis présenté les 27 et 28 mars. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La diffusion de la pièce Le poids des fourmis coïncide avec la Journée mondiale du théâtre. Celle-ci a été présentée ce lundi à des groupes de deuxième cycle des écoles secondaires d’Iberville et de La Source. Elle sera ouverte au grand public, mardi en soirée.

Le diable à l’église

L'entrée principale de l'Agora des Arts laisse davantage place à la lumière naturelle que l'aménagement précédent. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un grand escalier, une nouvelle salle principale et une terrasse pour la saison des festivals. Réal Beauchamp promet que les spectacles présentés dans la nouvelle Agora des Arts rendront justice à la réputation de la salle de spectacle dont les rénovations sont estimées à plus de 14 millions de dollars.

Les murs rouges nous annoncent qu’il se passe quelque chose derrière eux, soit la salle [de spectacle] qui est très colorée et flamboyante [...] Nous avons préservé ce que nous pouvions préserver de l’église, comme les vitraux, les courbes et la voûte. C’est une église qui n’est [plus] une église. C’est une église que le diable a décidé d’envahir, mais ça prête à toutes sortes de folies , déclare le chargé de projet.

Un total de 221 personnes pourront s'asseoir sur les nouveaux bancs de la salle principale de spectacles. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Réal Beauchamp juge que cette configuration teintera les événements à venir, qu’il s’agisse de spectacles musicaux ou théâtraux.

Je pense que le lieu va suggérer quelque chose de non conventionnel et faire des surprises aux gens , ajoute-t-il.

- Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir