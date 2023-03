Le Cégep de Jonquière lance sa 11 e édition de la Semaine des sciences humaines. Il s'agit d'une semaine thématique où les cours du programme seront remplacés par des ateliers et où les étudiants seront invités à se pencher sur des enjeux de société comme le féminisme, l'écoanxiété et l'islamisme.

L’un des buts de cette semaine thématique est de créer un sentiment d’appartenance auprès des 200 étudiants inscrits dans le programme de sciences humaines.

On voulait créer cet événement-là qui les rassemble. Ensuite, c'est aussi pour leur faire voir toutes les possibilités de carrière et de recherche qui sont touchées par les sciences humaines, en dehors de ce qu'on voit dans la classe , explique l’enseignante en psychologie du département des sciences humaines, Marylène Bergeron.

C’est également un moyen, aux dires des enseignants, d’approfondir certains thèmes d’actualités ou encore des enjeux sociétaux qui sont plus complexes et qui se prêtent moins bien dans le format d’un cours régulier. Durant la semaine, des experts seront conviés lors de conférences.

C'est sûr que ça nous permet d'explorer des choses qu'on a pas le temps nécessairement d'explorer dans nos classes. Que nous, on n'est pas à l'aise d'en parler ou qu'on n'a pas les connaissances pour en parler. Donc en faisant venir des experts, des gens qui ont l'expérience là-dedans, c'est beaucoup plus riche pour les étudiants que si c'est quelque chose qu'on voyait en 30 minutes dans un cours , souligne-t-elle.

D’ailleurs, vendredi, un psychologue et chercheur du Centre de recherche et transfert et codirecteur du nouvel Observatoire en santé mentale (ÉCOBES), Benjamin Gallais, présentera ses recherches sur la santé mentale des étudiants du collégial et ses impacts sur la réussite et la persévérance scolaire.

Selon le corps enseignant, la semaine thématique est toujours pertinente, même après 11 éditions, et il s’agirait d’un moment phare de l’année étudiante.

Nos étudiants participent bien. Ils découvrent toutes sortes de choses, on a des retours positifs de leur part. Puis, chaque année, les professeurs aussi arrivent avec de nouvelles idées de conférences et d'activités qu'on pourrait faire [...] Il y a des étudiants qui ne viennent pas, mais je vous dirais que la grande majorité de nos étudiants assistent aux conférences , indique l’enseignante qui ajoute que ce n’est toutefois pas une semaine où il y a le plus d'étudiants présents.

Le Cégep profitera de la Semaine des sciences humaines pour présenter son tout premier Café de la recherche et de l’innovation, le 31 mars.