Budget fédéral 2023 : des attentes en matière de logement et de transport pour la région

Devant des besoins qui ne cessent de croître, la région de la capitale fédérale a de grandes attentes en matière de logement pour le budget fédéral qui sera déposé plus tard mardi. Élus et groupes citoyens se demandent également s'il sera question des grands projets de transport, toujours en attente de financement.

L'organisme Logemen'occupe a de hautes attentes quant au budget fédéral. On réclame entre autres un investissement de trois milliards par année pour financer le développement de nouveaux logements sociaux et deux milliards par an pour lutter contre l'itinérance pour endiguer la crise du logement qui sévit à l'échelle du pays.

Pour la province de Québec, le coordonnateur de l'organisme François Roy ajoute, par courriel, qu'une somme de 200 millions par an devrait aussi être allouée à l'entretien des habitations à loyers modiques (HLM).

François Roy, coordonnateur de l’organisme Logemen’occupe. (Archives) Photo : Radio-Canada

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) abonde dans le même sens et se montre même critique envers les actions posées par le gouvernement fédéral, jusqu'à maintenant.

Alors que la Stratégie fédérale sur le logement, planifiée sur 10 ans, en est à sa sixième année, le FRAPRU , comme plusieurs autres, constate qu’elle a largement échoué jusqu’ici , écrit le FRAPRU , dans un courriel adressé à Radio-Canada.

La plupart des logements financés par la stratégie fédérale se sont avérés inabordables pour les ménages à faible revenu , poursuit-on.

L'organisme espère des investissements considérables pour du logement social et sans but lucratif.

Des attentes modérées pour le transport

La Coalition S'allier pour le tramway, pour sa part, demande au gouvernement du Canada de s'engager fermement à assumer son leadership dans le projet d'envergure interprovinciale qu'est le tramway Gatineau-Ottawa .

La région de la capitale fédérale mérite des liens plus solides entre les communautés qui la constituent et des investissements équitables des deux côtés de la rivière en matière de transport collectif , écrit-on. Que ce soit dans le cadre du budget fédéral ou non, nous souhaitons une annonce concrète afin de permettre la réalisation du projet de tramway.

Pour la mairesse de Gatineau, France Bélisle, le transport, l'environnement et les infrastructures doivent faire partie des orientations clés de ce budget fédéral.

« Un budget, ce sont des orientations politiques avec des sommes qui y sont associées. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Cette dernière ne s'attend toutefois pas à ce qu'on mentionne directement le projet de tramway, mais souhaite retrouver un positionnement en transport de la part du gouvernement fédéral.

Selon elle, il faut que le dossier avance assez rapidement. On a un bureau de projet et on ne veut pas perdre nos experts , ajoute-t-elle.

Le temps presse, mais moi je suis très confiant , indique le député fédéral Greg Fergus. Il ne s'attend pas non plus à ce qu'on parle explicitement du tramway dans le budget, comme les sommes pour ce type de projet ont été annoncées dans le cadre financier de 2019.

Ceci étant dit, je sais que les discussions vont bon train entre Québec et Ottawa. Je suis très confiant que prochainement on va avoir des bonnes nouvelles , conclut-il.

Pour ce qui est du sixième lien entre Ottawa et Gatineau, le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, estime qu'il fait prendre une décision rapidement.

« Ça fait des années qu’on attend l'engagement du fédéral par rapport au lien structurant dans l'ouest et par rapport au sixième lien. » — Une citation de Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

Il faut comprendre qu’au courant des prochaines années, le pont Alexandra, qui est totalement désuet, va être hors de l’équation au niveau des transports , fait-il valoir. Il faut vraiment prendre un engagement maintenant.

Sans oublier les fonctionnaires

Le Syndicat des employés de l'impôt s'attend à ce que le gouvernement continue d'investir dans des services publics solides .

On espère également que celui-ci investira suffisamment d'argent pour accorder des augmentations de salaire aux employés de l'Agence du revenu du Canada (ARC) leur permettant de faire face à l'inflation et pour doter les centres de contact de l' ARC de suffisamment de personnel.

Parmi les autres revendications du syndicat, on retrouve des demandes de financement pour des postes supplémentaires en ce qui a trait notamment au recouvrement des créances fiscales et au Programme des allègements pour les contribuables.

De l'argent pour les entreprises

Devant la période économique incertaine à laquelle le pays est confronté, le Regroupement des gens d'Affaires (RGA) de la capitale nationale s'attend quant à lui à un budget sobre, mais quand même axé sur l'entrepreneuriat .

Le soutien des petites et moyennes entreprises est primordial, car elles sont le moteur de notre économie , explique Marc Chénier, le directeur général du RGA. Le gouvernement fédéral se doit donc d’investir davantage dans des programmes d’aide permettant de soutenir celles-ci par l’établissement de mesures fiscales favorables.

M. Chénier espère également que les entreprises manufacturières ne seront pas oubliées dans ce budget puisqu'elles sont le cœur économique des petites entreprises qui gravitent autour .

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d'Alexandra Anger