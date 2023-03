Willie Cain remporte la course de chiens de traîneau Ivakkak

Willie Cain et son partenaire Itsaja Arnatuk ont remporté la course de chiens de traîneau Ivakkak dimanche, au Nunavik, sous les applaudissements de la communauté d'Aupaluk. Ils ont franchi la ligne d’arrivée après 8 jours de déplacement depuis le village de Kangiqsujuaq sur près de 390 kilomètres, avec un temps cumulatif de 38 heures et 38 minutes.