Villeneuve craint un réaménagement de la tête des ponts « à la pièce »

Le conseiller de Maizerets-Lairet se demande si les travaux majeurs à venir sur le boulevard Laurier, sur l’avenue des Hôtels et à l’Aquarium du Québec, notamment, ont été planifiés indépendamment les uns des autres.

On a l'impression qu'on s'en va vers une réfection de la tête des ponts qui va se faire à la pièce [...] sans vue d'ensemble, sans une réflexion sur qu'est-ce qu'on a besoin pour ce secteur-là , a déclaré M. Villeneuve lundi lors d’un point de presse à l’hôtel de ville.

Claude Villeneuve croit que le réaménagement de la tête des ponts est l’enjeu de mobilité le plus important à Québec. Photo : Radio-Canada

Les travaux prévus dans le secteur, que ce soit ceux visant à préparer l’arrivée du tramway ou ceux liés à l’interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et Lévis, sont pourtant d’une importance stratégique , insiste le chef de l’opposition.

Pouvoir en débattre

Claude Villeneuve exhorte Bruno Marchand à se faire entendre dans le dossier et à exiger que le gouvernement du Québec lui fasse part de sa vision afin que les élus municipaux puissent en débattre.

La réfection de la tête des ponts est l'enjeu de mobilité le plus important à Québec présentement et le maire n'en parle pas. [...] C'est notre entrée de ville principale, c'est le plus important lien vers Québec et la situation ne fera qu'empirer au fur et à mesure où Lévis va continuer son développement de son côté , prédit le chef de Québec d’abord.

« On a besoin d'avoir l'heure juste sur la tête des ponts, on a besoin d'en parler, on veut s'exprimer là-dessus et il est grand temps qu'on ait à Québec un porteur de ballon qui s'assure qu'on fasse partie de la conversation. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l’opposition officielle, Ville de Québec

La Ville de Québec effectue des travaux préparatoires à la construction du tramway depuis l'été dernier sur le boulevard Laurier. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Le chef de Québec d’abord est d’avis qu’un réaménagement de la tête des ponts bien planifié permettrait d’améliorer la fluidité de la circulation automobile au point de remettre en question la pertinence même d’un troisième lien entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

Situation problématique

Claude Villeneuve juge par ailleurs que le troisième lien monopolise les discussions sur la mobilité dans le secteur au détriment d’autres scénarios comme l’aménagement d’un système d’inversement des voies, plus communément appelé zipper , sur le pont Pierre-Laporte.