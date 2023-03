Hockey scolaire masculin : victoire historique pour l’école Marie-Esther de Shippagan

C’était la frénésie pour les partisans des Vikings, dimanche au Centre E. & P. Sénéchal de Grand-Sault.

Ce championnat a mis un baume sur des années difficiles sur la patinoire.

Thomas Roy, un attaquant des Vikings de l'école Marie-Esther de Shippagan. Photo : Bryan Côté Photography

Ça fait trois ans qu’on est là et on a toujours subi pas mal de défaites. Finir ma carrière avec EME en gagnant une bannière provinciale, la première de EME en plus, c’est quelque chose , a admis Thomas Roy après les célébrations.

« On n’aurait pas pu demander une meilleure fin, surtout après deux années extrêmement difficiles avec énormément de défaites par de gros pointages. » — Une citation de Olivier Arseneault, des Vikings de l'école Marie-Esther de Shippagan

Une finale âprement disputée

Dimanche, lors du match de la finale, les Vikings ont affronté les Thunders du Woodstock High School. Les deux mêmes équipes s'étaient affrontées la veille lors du tournoi à la ronde.

Ce duel s’est terminé par une partie nulle.

Les Vikings de l'école Marie-esther de Shippagan évoluent dans le hockey scolaire AA. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

La finale promettait donc d’être âprement disputée.

À quelques minutes de la fin de la partie et avec une mince avance de 3 à 2, les Vikings ont eu chaud.

Vers trois minutes avant la fin de la partie, on a écopé d’une punition de deux minutes. Donc, on a joué sous une énorme pression lors de ce désavantage numérique. Puis, à la fin du désavantage numérique, Woodstock a retiré son gardien. On jouait à six contre cinq dans notre propre zone , a raconté Olivier Arseneault.

Puis, profitant d’une largesse d’un défenseur adverse, Thomas Roy a marqué le but d’assurance dans un filet désert.

J’ai essayé de célébrer, mais je suis tombé. Ç’a fait une belle célébration… , rigole-t-il.

Respect et famille

Même si on n’a pas les meilleurs marqueurs, même si on n’a pas les meilleurs défenseurs, les meilleurs gardiens, si on travaille tous ensemble dans un point commun, on peut accomplir de belles choses , a reconnu l’entraîneur adjoint Gaétan Duguay.

Gaétan Duguay, entraîneur adjoint des Vikings de l'école Marie-Esther de Shippagan, prône le respect et la famille comme valeurs d'équipe. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

D'après lui, les joueurs des Vikings ont adhéré à son crédo.

« On a commencé le début de l’année avec deux mots-clés : le respect, le respect envers tout le monde qui est autour de l’équipe, envers les arbitres, et l'autre mot-clé c’est la famille. » — Une citation de Gaétan Duguay, entraîneur adjoint des Vikings de l'école Marie-Esther de Shippagan

L’avenir s’annonce prometteur pour les deux jeunes champions fraîchement couronnés Olivier Arseneault et Thomas Roy.

Le premier vient de remporter une importante bourse d’études et s'apprête à entamer sa première session universitaire en science politique à Ottawa.

Quant au second, il poursuivra ses études postsecondaires en éducation physique à l’Université de Moncton tout en gardant un œil sur la future équipe de hockey junior B de la Péninsule acadienne.

D’après un reportage de Mario Mercier