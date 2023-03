Récemment j’ai reçu beaucoup d’amour et mon cœur n’était pas assez grand pour tout recevoir. Il a lâché. Mercredi dernier, je m’écroulais au sol chez moi dans des douleurs extrêmes. 911- Ambulance. Opération d’urgence. Mes heures étaient comptées. J’ai eu très peur , a-t-il écrit dans une publication accompagnée d’une photo le montrant souriant dans une jaquette d’hôpital.

Personnalité majeure du théâtre québécois, Michel Marc Bouchard a notamment écrit les pièces Tom à la ferme et La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, qui ont toutes deux été adaptées par Xavier Dolan, respectivement au cinéma et à la télévision.

L’artiste originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui est aussi scénariste et librettiste, raconte avoir revu sa vie en accéléré lorsqu’il était pris en charge dans l’unité de soins intensifs coronariens de l’Hôpital général de Montréal.

Éveillé, durant l’opération, des larmes ont coulé, des larmes provoquées par tous les souvenirs de ces instants de bonheur, de joie, d’extase, d’amitiés, de familles et d’amour dont j’ai été comblé toute ma vie.

Et je me suis dit que si c’était la fin, j’aurai été l’homme le plus chanceux qui soit , a-t-il ajouté, en reconnaissant toutefois trouver kitch ces déclarations affectées .