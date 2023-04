Saviez-vous que Céline Dion est née à Charlemagne, en Ontario? Et que Robert Charlebois, Maurice Duplessis et Louis Riel sont des personnalités franco-ontariennes? Voilà quelques-unes des réponses surprenantes obtenues quand Radio-Canada a eu l'idée de tester les connaissances du robot conversationnel d'OpenAI sur les Franco-Ontariens.

Bien sûr, Céline Dion, une légende de la pop, est née au Québec. Maurice Duplessis a été premier ministre du Québec de 1944 à 1959 et Louis Riel est considéré comme le fondateur du Manitoba. Quant à Robert Charlebois, c'est bel et bien Je reviendrai à Montréal qu'il a chanté et non pas Je reviendrai à Sudbury.

Robert Charlebois lors d'une apparition télé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Ces quatre personnalités sont loin d’être les seules à être identifiées incorrectement comme des Franco-Ontariens par ChatGPT.

ChatGPT, c’est quoi un Franco-Ontarien?

Notre conversation avec ChatGPT commence du bon pied : la plateforme identifie bien la définition de Franco-Ontarien .

« Un Franco-Ontarien est une personne qui est francophone et qui vit en Ontario, une province du Canada. Les Franco-Ontariens sont membres d’une communauté francophone établie depuis plus de 400 ans en Ontario. Ils représentent une minorité linguistique importante dans cette province, avec environ 500 000 personnes qui ont le français comme langue maternelle. » — Une citation de Réponse de ChatGPT

Un élève de l’École élémentaire catholique Marie-Tanguay, à Cornwall (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté CSDECO

Le robot conversationnel explique également que les Franco-Ontariens ont une culture distincte et une identité qui leur est propre.

« Les Franco-Ontariens ont une culture et une identité distinctes, avec leurs propres institutions, organisations, écoles, médias et publications en français. Ils ont également lutté pour la reconnaissance de leurs droits linguistiques et culturels, et ont contribué à la richesse culturelle et linguistique de l’Ontario et du Canada. » — Une citation de Réponse de ChatGPT

Un Québécois, c’est un Franco-Ontarien?

La précision et l'exactitude des informations sur l'Ontario français partagées par le robot conversationnel se sont essentiellement limités aux définitions.

Le drapeau franco-ontarien flotte sur l'édifice de l'Assemblée législative du Québec en 2018. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Quand on demande à ChatGPT de nommer 20 personnalités franco-ontariennes marquantes, le robot conversationnel produit une liste de 16 personnalités et cesse de fonctionner en raison de problèmes techniques liés aux serveurs de la plateforme. Or, aucune de ces 16 personnalités sur cette liste n'est née en Ontario.

Les trois seules personnes à posséder des liens avec l’Ontario français sont : l'ancien gouverneur général du Canada Georges Vanier et son épouse Pauline, de même qu’Étienne Brûlé, qui a parcouru la région des Grands Lacs au tout début de la Nouvelle-France, donc bien avant que le territoire porte officiellement le nom d'Ontario.

Une liste de 10 albums incontournables d’artistes franco-ontariens dressée par ChatGPT nomme un seul album franco-ontarien, soit le disque Enfin réunies du trio Les Chiclettes. On imagine que Les Chiclettes se réjouiraient d'apprendre la nouvelle... si elles avaient enregistré un album qui porte ce nom. Or, ce n'est pas le cas.

Les autres albums énumérés sont notamment ceux du groupe québécois Beau Dommage, du groupe acadien les Hay Babies et du Franco-Manitobain Daniel Lavoie.

Quant à la liste de chansons d'artistes franco-ontariens, ChatGPT en identifie deux sur 10, mais des problèmes persistent. Damien Robitaille n'a pas de chanson qui s'appelle Ici et LGS n'a jamais interprété Dans l'sentiment.

Ce ne sont pas les seules incohérences de la liste, puisque ChatGPT attribue la chanson Le coeur est un oiseau à Michel Rivard et La bataille de Jean Batailleur à la Bottine souriante.

ChatGPT a-t-il de meilleures connaissances sportives?

Patrick Chan, a remporté médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Il est un diplômé de l'École secondaire Étienne-Brûlé de Toronto. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il suffit de lui demander de nommer 10 athlètes franco-ontariens pour se convaincre du contraire. Sur la liste de 10 athlètes supposément franco-ontariens générée par le robot conversationnel, on trouve beaucoup de francophones, mais bien peu d'Ontariens.

Un seul est né en Ontario et parle français : il s’agit du médaillé olympique et ancien champion du monde de patinage artistique, Patrick Chan.

Qu'en est-il de la littérature franco-ontarienne?

À noter, ChatGPT fait meilleure figure avec ses connaissances de la littérature franco-ontarienne. Le robot conversationnel recense correctement des auteurs franco-ontariens Daniel Poliquin, Michel Dallaire, Andrée Lacelle, Patrice Desbiens, Michèle Matteau, Paul Savoie, Jean Moshen Fahmy et François Paré.

ChatGPT nous a présenté Claude Poirier comme un négociateur ontarien. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Ronald Georges

Cependant, ChatGPT n’obtient pas une note parfaite sur cette question puisque les Québécois Claude Poirier et Hélène Dorion font partie de la liste.

Un bon robot ne partage jamais ses sources

Le robot conversationnel ChatGPT a été rendu accessible au grand public le 30 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

La prochaine étape de notre conversation avec ChatGPT, fut de demander au robot de nous partager ses sources pour les différentes réponses. ChatGPT nous indique qu’il base ses réponses sur un nombre de sources différentes, sans jamais les nommer.

« Mes réponses sur les Franco-Ontariens sont basées sur une variété de sources, notamment des sources en ligne, des articles de presse, des livres d’histoire, des encyclopédies et d’autres documents de références. » — Une citation de ChatGPT

ChatGPT, concède que ses réponses ne sont pas exhaustives et qu’il existe de nombreuses autres sources et perspectives pour s’informer sur les sujets traités. Cependant, la plateforme maintient que ses réponses sont basées sur des sources fiables.

J’essaye toujours de m’assurer que mes réponses soient basées sur des sources fiables et vérifiées, afin de fournir des informations précises et pertinentes , répond le robot conversationnel.

Des informations de Wikipédia

Des bases de données limitées seraient responsables du manque de connaissances de ChatGPT sur l'Ontario français, selon la professeure agrégée et responsable du pôle d’études et de recherche en cultures numériques à l’Université de l’Ontario français, Hela Zahar.

Cette base de données est fournie à un modèle IA, qui est constitué de réseaux de neurones artificiels. Si la base de données sur laquelle ChatGPT va chercher le contenu est pauvre, le résultat ne sera pas extrêmement riche , explique Mme Zahar.

La professeure agrégée à l'Université de l'Ontario français, Hela Zahar. Photo : Gracieuseté de l'Université de l'Ontario Français

Cependant, puisqu'il s’agit d’un produit originaire du secteur privé, l’information sur la programmation du modèle IA et sur les bases de données n’est pas disponible.

Mme Zahar explique que les origines des bases de données utilisées par ChatGPT sont floues.

Elle indique qu'il est difficile de savoir d'où proviennent les informations.

« On suppose, selon les dernières recherches, qu'ils peut-être ont acheté beaucoup de bases de données tirées de Wikipédia. Et c'est pour ça que l'étendue de la connaissance, on le voit quand on fait des recherches avec ChatGPT, elle n'est pas assez profonde. » — Une citation de Hela Zahar, professeure agrégée à l'Université de l'Ontario français