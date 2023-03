Denis Chevrier écope de 5 ans de prison pour des infractions sexuelles sur des mineures

Le 1er février dernier, l’homme de 57 ans avait plaidé coupable à dix accusations, dont certaines à caractère sexuel.

Il a effectué des attouchements sur une victime âgée de moins de 16 ans entre 2008 et 2011, puis sur une seconde victime âgée de moins de 18 ans en abusant de sa confiance, en 2020.

Il a aussi montré du matériel sexuellement explicite à cette deuxième victime, en plus de consommer des stupéfiants avec elle, ou à tout le moins en laisser à sa disposition. Des gestes qui ont pu faciliter son passage à l’acte, un facteur particulièrement aggravant, selon la juge Marie-Claude Bélanger, de la Cour du Québec.

Elle a donc choisi de se coller à la suggestion de Me Pierre-Olivier Savard, du ministère public, qui réclamait une peine de cinq à six ans de détention. L’avocate de Chevrier, Me Nathalie Roy, estimait pour sa part que le temps purgé de façon préventive, qui correspond à près de trois ans, ainsi qu’une probation surveillée de deux ans et des travaux communautaires, serviraient les intérêts de la justice.

Mais la juge Bélanger n’est pas de cet avis. Selon elle, en dépit des remords exprimés de différentes façons par Denis Chevrier et certains efforts, il n’a pas véritablement entamé son processus de réhabilitation. D’autant plus que le rapport préparé par les services de probation fait état d’un risque de récidive élevé. Elle a qualifié d’inacceptable la conduite de l’accusé envers les deux jeunes victimes vulnérables.

Environ 26 mois à purger

Puisqu’il est incarcéré préventivement depuis mai 2021, Denis Chevrier a déjà purgé plus de la moitié de sa peine de détention. Il lui reste environ 26 mois à faire. Cette sentence tient aussi compte des deux autres dossiers qu’il a réglés. Il a menacé deux policiers, alors qu’il était armé d’un bâton de baseball, lors de son arrestation. Il a aussi harcelé un voisin à plusieurs reprises.

La juge Marie-Claude Bélanger a également rendu plusieurs ordonnances à l’endroit de Denis Chevrier. Il devra s’inscrire au Registre national des délinquants sexuels pendant 20 ans et son ADN sera prélevé. Il lui sera interdit de s’approcher dans un rayon d'un kilomètre des résidences des deux jeunes victimes pendant sept ans.

Denis Chevrier ne pourra travailler ou faire des heures bénévoles auprès de jeunes de moins de 16 ans, ni se trouver dans un lieu public où des enfants peuvent se baigner, dans une garderie, un terrain de jeux. Il lui sera aussi interdit de communiquer avec des enfants sans la supervision d’un adulte informé de sa situation.

La juge Marie-Claude Bélanger a aussi recommandé qu’il puisse bénéficier de programmes pour délinquants sexuels durant son incarcération.