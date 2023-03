Un imposant chantier pour la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Une visite du chantier de 4,4 millions de dollars était organisée lundi dans le bâtiment qui comptait une cinquantaine de religieuses à une certaine époque.

Quand je suis arrivée, moi c'est certain que ça m'a touché énormément. Je voyais des sans-abri sur la rue Racine, je discutais aussi avec les commerçants. Les commerçants disaient "est-ce qu'on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire?" , a expliqué la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

La ministre Andrée Laforest (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Les fondations sont solides dans cet édifice construit il y a 120 ans par les Servantes du Très-Saint-Sacrement. Pour l'essentiel des travaux, il s'agissait de mettre le bâtiment aux normes.

La nouvelle Maison d’accueil pour sans-abri comptera quatre étages ainsi que 36 chambres.

Des travaux qui s’avèrent être un défi

Les gypses coupe-feu, séparer les planchers, les corridors, puis on sait que c'est tout inégal avec les murs croches, les murs de pierre. Fait que ça a été quand même un bon défi par rapport à ça , a indiqué Sébastien Maltais, chargé de projet et président de Construction Gigari.

On avait l'installation de gicleur sur toute la portion couvent. Ensuite, il y a eu les sorties d'urgences qui ont été refaites, telles qu’un escalier vers l'extérieur à l'arrière qui a été installé pour sécuriser nos sorties , a expliqué pour sa part Karyne Boily, directrice au service au immeubles à l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay.

La maison de 36 chambres possède deux dortoirs avec des lits superposés en cas de débordement, une salle à manger et un salon par étage. Cette relocalisation permettra à l'organisme de doubler sa capacité d'accueil.

Ça va être de la sécurité pour les personnes en situation d'itinérance parce que maintenant, tout le monde va avoir une place ici la nuit. Donc déjà, ils n’auront pas à dormir dehors , a ajouté Yannick Harvey, directeur de la Maison d'accueil pour les sans-abri de Chicoutimi.

Pour l’instant, rien n’est prévu pour la chapelle adjacente au couvent, bien qu'elle pourra finalement être utilisée de façon sécuritaire. Celle-ci a été désacralisée.

Le but c'était qu'elle ne soit pas démolie, puis on va utiliser le sous-sol pour autre chose. Peut-être des activités avec les itinérants. Donc, ça fait une grande salle , a renchéri Marc Brassard, président de la Maison d'accueil pour les sans-abri de Chicoutimi.

Une aide du CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite aider les sans-abri à se reprendre en main.

On va amener la personne à accéder soit à un autre milieu de vie pour que tranquillement on puisse l'amener à l'extérieur je vais dire de la rue, mais de l'amener à un milieu de vie plus stable qui va convenir à ses besoins , a expliqué Marika Bordes, directrice des programmes de santé mentale, dépendance et jeunesse au CIUSSS régional.

La date pour la livraison du bâtiment est prévue pour le 29 juin 2023.

Les gestionnaires se donnent ensuite deux à trois mois pour aménager l'intérieur du bâtiment et y inviter les premiers résidents.