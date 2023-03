Le CISSS-AT misera davantage sur l’autogestion des horaires dans les hôpitaux

La mise en place de l’autogestion des horaires pour les infirmières à l’urgence et aux soins intensifs de l’Hôpital de Rouyn-Noranda a eu des effets très positifs. Le recours à la main-d’œuvre indépendante a été éliminé tout comme le temps supplémentaire obligatoire. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) souhaite maintenant le mettre en place dans tous ses établissements.

Le principe de l’autogestion des horaires est relativement simple. Ce sont les employés eux-mêmes qui déterminent les quarts de travail qu’ils souhaitent combler.

Chaque employé doit faire ses heures et travailler une fin de semaine sur deux, mais pour le reste, ils ont la flexibilité de travailler quand ils le souhaitent.

À l’urgence de Rouyn-Noranda et aux soins intensifs, l’initiative est venue de la chef de service

Sylvie Aumond qui est arrivée en poste en juin 2020

C’était vraiment pas beau, beaucoup de main-d’œuvre indépendante, du TSO [temps supplémentaire obligatoire], 25 % de temps supplémentaires. Je me rappelle travailler de nuit et faire la chefferie de jour, deux mois après j’ai voulu lâcher , explique-t-elle.

Sylvie Aumond est chef de service à l’urgence et aux soins intensifs de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Sylvie Aumond est finalement toujours en poste, mais il n’était pas question pour elle et son équipe de continuer à travailler avec les méthodes conventionnelles.

Le principe de l’autogestion des horaires s’est instauré entre les infirmières qui n’y voyaient que du positif. Aujourd’hui, les horaires sont connus près de 6 mois à l’avance.

« Oui c’est un casse-tête, mais c’est un casse-tête qui en vaut la peine. » — Une citation de Sylvie Aumond

Sylvie Aumond admet qu’au départ, il s’agit d’un long travail, mais qu’une fois le processus bien implanté, tout est relativement simple.

Au final, pour vrai, tout le monde est content. Il n’y a jamais quelqu’un qui veut la même chose que l’autre, la réalité de chacun est vraiment différente, donc ça fonctionne , affirme-t-elle.

Un système qui a des bénéfices

Selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, le département est passé de neuf à zéro employé d’agences de main-d’œuvre indépendante. Le taux de temps supplémentaire est passé de 25 % à 5 %. Le taux de roulement est passé de 9 % à 1,8 % et tous les postes sont maintenant pourvus. Les employés participent aussi à davantage de formation.

Il nous manquait souvent une infirmière, on n'allait pas manger, on n’avait pas de pause, on était fatigué en arrivant à la maison. Maintenant on a le ratio patient-infirmière parfait , explique Janie Bolduc, infirmière à l’urgence de Rouyn-Noranda depuis 22 ans.

Les gens font toujours "Wow" en nous voyant! Ils disent : "Votre équipe est bien merveilleuse". On est heureux d’être là. Moi, j’ai des ados qui vont dans des tournois sportifs ou s’il y a quoique ce soit, je vais la voir et je lui dis que je dois avoir un congé cette journée-là et il n’y a pas de problème , ajoute-t-elle.

Marilie Hudon estime que l'autogestion des horaires est idéale pour la conciliation travail-famille. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Sentir qu’on a un peu de pouvoir sur la décision de notre horaire, sentir qu’on est écouté dans nos besoins, on dirait que l’esprit d’équipe est encore plus là , affirme l’infirmière Marilie Hudon, qui était inquiète de revenir au travail à la suite de son congé de maternité.

L’autogestion des horaires lui permet de travailler à temps plein malgré le fait que son conjoint a des horaires atypiques aussi.

Les deux infirmières utilisent le terme horaire de rêve pour décrire leur horaire des derniers mois. Un sondage réalisé auprès des employés à l’interne arrive aussi à la conclusion que 98 % considèrent que l’autogestion améliore leur bien-être au travail et 99 % considèrent que la qualité des soins en est améliorée.

Tout le concept des listes de rappel, des horaires et de la façon de communiquer a été rangé aux oubliettes. La chef de service Sylvie Aumond utilise maintenant Facebook et Messenger notamment lorsque du temps supplémentaire doit être offert.

C’est fou! En 5 minutes les trous sont comblés lorsqu’il y a un message sur notre groupe d’employés pour un quart manquant , explique l’infirmière Marilie Hudon.

Exporter le projet à l’ensemble du CISSS-AT

La directrice adjointe du programme santé physique, Marie-Pier Gaulin, invite les équipes à évaluer leurs besoins. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Constatant tous les bénéfices, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a commencé à implanter le concept dans plusieurs autres unités dans toutes les villes de la région. Un défi de taille que le CISSS-AT souhaite avoir complété pour 2025.

On n’a pas une procédure, on n’a pas une formule. On a des valeurs, on a des principes, une ligne directrice. On a un cadre c’est certain, mais on demande aux équipes de décider ensemble qu’est-ce qui fait du sens pour leur équipe, qu’est-ce qui répond aux besoins de l’équipe? Qu’est-ce que l’équipe a envie de faire pour que ça fonctionne avec les gestionnaires? , explique Marie-Pier Gaulin, directrice adjointe du programme santé physique à Rouyn-Noranda.

Elle estime que le système ne sera pas identique partout, que les employés devront décider entre eux.

« C’est sûr que ça ne crée pas de nouvelles personnes, mais on espère que ça va en attirer. Et ce qu’on voit c’est que ça évite des départs. » — Une citation de Marie-Pier Gaulin