Levi’s va utiliser des modèles créés avec l’IA pour favoriser la diversité

Les programmes comme ChatGPT et Midjourney sont désormais utilisés à toutes les sauces et c'est au tour des marques de vêtements de s'y mettre. Cette semaine, Levi's a annoncé son partenariat avec le studio d'IA Lalaland.ai qui crée des mannequins humains générés par l' IA .

Levi's prévoit de tester l'utilisation de ces modèles pour compléter sa banque de modèles humains, en augmentant le nombre et la diversité des modèles . C’est ce que l’entreprise américaine a annoncé lundi dans un communiqué de presse.

Lalaland.ai génère apparemment des modèles hyper-réalistes de différents types de corps, de tous les âges et de plusieurs couleurs de peau. Selon leur site web, des compagnies comme Calvin Klein et Tommy Hilfiger ont également fabriqué des modèles avec leur équipe.

L'année dernière, Levi Strauss & Co. a mis à pied 700 employés, soit 15 % de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration. Selon le quotidien USA Today, ces coupes permettront à l'entreprise d'économiser 100 millions de dollars US par année.

Levi's souhaite maximiser le potentiel de l'IA en travaillant avec des créateurs et des créatrices de contenu devant et derrière la caméra, mais la compagnie n’a pas expliqué comment cette initiative permettra aux équipes de photographe, de mannequins et de mise en beauté de continuer à gagner leur vie.